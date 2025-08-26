‘พงศ์กวิน’ เผย ครม.อนุมัติจ้างงานต่างด้าวในพื้นที่พักพิง แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
วันนี้ (26 สิงหาคม 2568) นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (26 สิงหาคม 2568) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาทั้ง 9 แห่ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี และ ราชบุรี ซึ่งกรมการปกครองได้จัดทำทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำงานได้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งอนุญาต
นายพงศ์กวิน กล่าวมว่า คนต่างด้าวกลุ่มเป้าหมาย จะต้องขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม และยื่นคำขออนุญาตทำงาน ซึ่งคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตสามารถทำงานกับนายจ้างได้ทุกประเภทที่ไม่มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำ และมีสิทธิทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้างตามประกาศกรมการจัดหางาน (กกจ.) ว่าด้วยเงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน
ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดี กกจ. กล่าวว่า คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงาน ต้องยื่นคำขออนุญาตออกนอกพื้นที่ควบคุม และยื่นคำขออนุญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนดตามแบบคำขอ อาทิ หลักฐานการทำประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในการขออนุญาตทำงานครั้งแรก จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับแรงงาน
“ทั้งนี้ ครม.ให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศของกระทรวงแรงงาน จำนวน 1 ฉบับ และร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ฉบับ โดยการดำเนินการตามมาตรการนี้ จะสามารถดำเนินการได้หลังจากประกาศทั้ง 2 ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694” นายสมชาย กล่าว