ชีวิตคุณภาพ

ระทึก! แท็กซี่เสียหลักปีนขอบทาง บนถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าราชเทวี

ระทึก! แท็กซี่เสียหลักปีนขอบทาง เลนซ้าย บนถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าราชเทวี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม จส.100 รายงานว่า เมื่อเวลา 19.30 น. เกิดอุบัติเหตุ รถแท็กซี่เสียหลักปีนขอบทาง ตะแคงข้าง ขวางจราจร บริเวณถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าราชเทวี ระบุข้อความว่าถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าราชเทวี เลนซ้าย taxi เสียหลักปีนขอบทาง”

อย่างไรก็ตาม หากมีรายละเอียดเพิ่มจะรายงานต่อไป

ADVERTISMENT