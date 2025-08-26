ระทึก! แท็กซี่เสียหลักปีนขอบทาง บนถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าราชเทวี

ระทึก! แท็กซี่เสียหลักปีนขอบทาง เลนซ้าย บนถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าราชเทวี
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม จส.100 รายงานว่า เมื่อเวลา 19.30 น. เกิดอุบัติเหตุ รถแท็กซี่เสียหลักปีนขอบทาง ตะแคงข้าง ขวางจราจร บริเวณถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าราชเทวี ระบุข้อความว่า “ถนนศรีอยุธยา มุ่งหน้าราชเทวี เลนซ้าย taxi เสียหลักปีนขอบทาง”
อย่างไรก็ตาม หากมีรายละเอียดเพิ่มจะรายงานต่อไป
