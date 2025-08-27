ปะการังเทียมจากขาแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม รวมพลังภาครัฐ เอกชน ขับเคลื่อนฟื้นฟูธรรมชาติ

ปะการังเทียมจากขาแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมรวมพลังภาครัฐ เอกชน ขับเคลื่อนฟื้นฟูธรรมชาติ
ในวันที่โลกเผชิญความท้าทาย พลังแห่งการร่วมมือคือคำตอบของการฟื้นฟูและปกป้องสิ่งแวดล้อม โครงการปะการังเทียมจากขาแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม ไม่เพียงคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติ
แต่ยังเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักว่า การร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมพลังทุกภาคส่วน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
มากกว่าการร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นยังถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ที่จะช่วยส่งต่อความหวงแหนในท้องทะเลไทยจากรุ่นสู่รุ่น
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤต เราจะทำระบบฟื้นฟูปะการัง เราทำได้ปีหนึ่ง ไม่เกิน 10-20 ไร่ แต่ปะการังที่เสียหายในปีหนึ่งๆ เช่น ช่วงที่ปะการังฟอกขาวใหญ่ๆ ปะการังจะเสียหายมากกว่าหมื่นไร่ เพราะฉะนั้น ถ้าเราฟื้นฟูปะการังให้ได้สัดส่วน ความเสียหายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เราจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิกการปลูกปะการัง ต้องมีเทคนิกการขยายผลให้ได้มากกว่าปกติในพื้นที่ที่กว้างขึ้น 2.จะต้องมีแนวร่วร่วมที่มากขึ้น
ปิ่นสักก์ สุรัสวดี
นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า แนวร่วมก็คือ ภาคเอกชน ทั้งคนที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ นักดำน้ำ หรือแม้แต่บริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นที่เขาอยากทำกิจกรรมดีๆ รวมถึงคนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร หรือพวกที่สร้างปัญหาให้ทรัพยากร ก็ต้องมาร่วมด้วย เราเรียกว่า ภาคี แต่ในหัวใจการฟื้นฟูที่สำคัญอยู่ที่ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
“ตอนที่เราวางแผนทำงานร่วมกัน เช่น เครือข่ายอนุรักษ์ป่าชายเลน 1.ภาครัฐต้องดูแลทรัพยากร 2.ภาควิชาการต้องให้ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องว่าเราต้องฟื้นฟูอย่างไร 3.ภาคประชาชนจะต้องเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ ช่วยดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 4.ภาคเอกชน เพราะเขาคือกองหนุนที่ดี เขามีงบประมาณ มรเงิน มีความตั้งในในการทำงานให้ดี สุดท้าย แม้แต่ภาคเอกชนที่เป็นต่างชาติ นานาชาติ เนื่องจากตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาระดับโลก ไม่ใช่ของใคร คนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้น การดึงเอา 5 ส่วนมาร่วมกัน มันถึงจะสามารถสำเร็จได้ในการที่จะขยายผลให้เห็นปัญหา
“ทช.ของเรา เป็นกรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ตอนตั้งนั้นเราไม่มีกฏหมายที่ชัดเจน เริ่มต้นจากทำงานกับชาวบ้านมาตั้งแต่ต้น รวมถึงกฏหมายทช. ชาวบ้านก็ช่วยเขียน ช่วยกันร่างขึ้นมา เพราะฉะนั้น จึงถือว่ากรมทะเล คือกรมที่โชคดี ที่มีชาวบ้านมาช่วยกันผลักดัน รวมถึงทำงานร่วมกันอยู่แล้ว หลังจากที่เรามีกฏหมาย เราก็พยายามที่จะสร้างระบบให้มั่นคงขึ้น กฏหมายกำหนดให้เราสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ซึ่งเราก็เอาพวกกลุ่มอนุรักษ์ทั้งหลายที่ทำงานกับเรา จดเป็นชุมชนชายฝั่ง ให้เขาได้มีโอกาสมีงบประมาณอุดหนุน หรือมาร่วมกับเราทำงานในการช่วยดูแลป่าชายเลนชุมชน เพราะฉะะนั้นตรงนี้ จะมีความร่วมมือ มีโครงการที่มีความชัดเจนมากขึ้น”นายปิ่นสักก์ กล่าว
ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง
นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิตจำกัด กล่าวว่า ธุรกิจของเรา เป็นธุรกิจที่เรียกว่าอยู่ในอ่าวไทย เราให้ความสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เชื่อว่า การให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ดี ที่เราทำมาตลอดในระยะเวลาหลายสิบปีที่เราทำธุรกิจมา และจะต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยในภารกิจหลักของเรา
“ผมคิดว่า ท้องทะเลไทยก็เหมือนบ้านของเชฟรอน เพราะธุรกิจเราอยู่ในท้องทะเล ปะการังเทียมก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราได้แนวคิดใหม่ๆว่า ขาแท่นผลิตปิโตรเลียมเหล่านี้ ถ้าเรารื้อถอนปกติ แท่นก็จะถูกทำลายแล้วขายเป็นเศษเหล็กก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ แต่การเอาขาแท่นมาทำปะการังเทียม นอกจากช่วยเรื่องของการเกิดขยะจากการรื้อถอนแท่นแล้ว มันยังช่วยให้ขาแท่นเหล่านี้ได้ใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูธรรมชาติในท้องทะเลอีกด้วย”ประธานกรรมการบริหารบริษัทเชฟรอนประเทศไทย กล่าว
สินธุ์เจริญ ศรีทองกุล
สินธุ์เจริญ ศรีทองกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โฉลกหลำ เกาะพะงัน กล่าวว่า หมู่บ้าน ได้รับความร่วมมือเต็มที่ในการดำเนินงานเรื่องนี้เต็มที่ และได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจมากๆ ภาพรวมคือ การรณรงค์ให้ประชาชนไม่วางอวนผ่าแท่น เพราะถ้าทำเช่นนี้มันจะติดทำให้ปลาเข้าไปอยู่ไม่ได้ อีกเรื่องคือ มีนักดำน้ำช่วยกันลงไปทำความสะอาดเป็นประจำ
เมื่อทุกคนร่วมมือกัน สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็กลายเป็นจริง การสร้างปะการังเทียมจากขาแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมไม่ใช่แค่การฟื้นฟูทะเลไทย แต่คือแรงบันดาลใจที่ปลุกให้เราตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติ
เพราะการฟื้นฟูทะเลไทยเป็นหน้าที่ของทุกคน โครงการนี้ได้พิสูจน์ว่า ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลไทยได้อย่างยั่งยืน