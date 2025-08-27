เซีย จี้พงศ์กวิน รับผิดชอบ เลื่อนเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ ทำลายความหวังออมเงินแรงงานไทย

เซีย จำปาทอง ยก 4 เหตุผล คัดค้านเลื่อนเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง อีก 1 ปี ขอ ‘พงศ์กวิน’ ออกมาขอโทษผู้ใช้แรงงาน-ชี้แจงกรอบเวลาเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเร่งด่วนที่สุดเมื่อไหร่
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายเซีย จำปาทอง สมาชิกผู้แทนราษฎร ประธานเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน พรรคประชาชน ออกแถลงการณ์เครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชน คัดค้านการเลื่อนจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกไปอีก 1 ปี โดยระบุว่า
ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเลื่อนการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกไป เดิมกําหนดเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2569 โดยกระทรวงแรงงาน ระบุสาเหตุในการเลื่อนครั้งนี้ว่า “ด้วยสภาพเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การขึ้นภาษีการค้าของสหรัฐอเมริกา การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ตลอดจนสถานการณ์ตึงเครียดจากความขัดแย้งชายแดน ส่งผลให้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบต้องปรับตัวและเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งกระทบต่อลูกจ้างและนายจ้างโดยตรง ดังนั้นจึงสมควรเลื่อนระยะเวลาการจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบดังกล่าว เพื่อคงไว้ซึ่งการจ้างบรรเทาและลดภาระทางการเงินของนายจ้างและลูกจ้าง จากภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ”
“ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนราษฎร ที่เคยเป็นลูกจ้างมานานกว่า 30 ปี ทํางานใกล้ชิดกับกลุ่มลูกจ้างจํานวนมาก ต้องบอกว่า “รู้สึกผิดหวังและไม่เห็นด้วย” ต่อการตัดสินใจเลื่อนจัดเก็บเงินสงเคราะห์ลูกจ้างในครั้งนี้ของนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน วันนี้ท่านได้ทําลายความหวังของแรงงานมากกว่า 9.34 ล้านคนที่ใจจดจ่อรอการจัดตั้งกองทุนนี้มานานกว่า 26 ปี พวกเขาหวังเพียงว่าหากมีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนนี้ พวกเขาจะมีเงินออมไว้ใช้จ่ายเมื่อพวกเขาต้องออกจากงานหรือเสียชีวิตเท่านั้น ซึ่งไม่ได้มากมายอะไรจัดเก็บเพียง 0.25 เท่านั้น” นายเซีย กล่าว
นายเซีย กล่าวอีกว่า เครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชน รู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อมติดังกล่าว และขอคัดค้านการตัดสินใจเลื่อนจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างออกไปอีก 1 ปี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐบาล ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. คนทํางานรอคอยกองทุนนี้มากว่า 26 ปี กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดให้มีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง แต่รัฐบาลทุกยุคที่ผ่านมาเพิกเฉย ทําให้ลูกจ้างขาดหลักประกันไม่มีเงินออมไว้ใช้จ่ายในยามจําเป็น เมื่อต้องออกจากงานหรือเสียชีวิต พิสูจน์ได้จากที่ผ่านมาเมื่อแรงงานต้องถูกเลิกจ้างและไม่มีเงินเก็บออมจะเดือดร้อนมากและออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาล
2. การเลื่อนออกไปอีก 1 ปี เท่ากับลูกจ้างสูญเสียโอกาสที่จะสะสมเงินไม่ต่ํากว่าปีละ 16,784 ล้านบาท ทั้งเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสมทบจากนายจ้าง ทั้งๆ ที่ควรถูกจัดเก็บเพื่อเพิ่มความมั่นคงของลูกจ้างมากกว่า 9.32 ล้านคน
เมื่อมีการเลื่อนออกไปอย่างน้อย 1 ปี เท่ากับทําลายโอกาสการสร้างเงินออมของคนทํางานทั้งประเทศ การตัดสินใจของรัฐมนตรีครั้งนี้ขาดความรอบด้าน ให้ความสําคัญกับผลกระทบต่อกลุ่มทุนหรือนายจ้างเหนือกว่าผลกระทบที่จะเกิดกับลูกจ้างแรงงาน
3. ไม่มีหลักประกันว่าจะไม่เลื่อนอีก การเลื่อนครั้งนี้ไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่เลื่อนซ้ําอีกเมื่อครบกําหนด 1 ตุลาคม 2569 สิ่งนี้ทําให้คนทํางานทั้งประเทศ เราไม่อาจเชื่อมั่นต่อคําสัญญาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐบาลได้ เพราะแม้ก่อนหน้านี้จะมีการกําหนดว่าจะเริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ท่านมาทํางานเพียงไม่กี่เดือนก็ทําลายความหวังของคนงานโดยการเลื่อนการจัดเก็บเงินออกไปแล้ว
4. คนทํางานตกอยู่ในวังวนความเสี่ยงเหมือนเดิม วันนี้หากเกิดวิกฤติดังเช่นที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานอ้างเพื่อขอเลื่อนการจัดเก็บเงิน ทําให้โรงงานปิดกิจการ หรือมีการเลิกจ้างจํานวนมาก ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อลูกจ้าง รัฐบาลจะรับผิดชอบเยียวยาคนงานหรือไม่ ที่ผ่านมาหลายๆโรงงานออกมาเรียกร้อง ท่านก็ไม่เคยดูและเยียวยาบางแห่งซ้ําร้ายยังแจ้งความดําเนินคดีกับลูกจ้างที่ออกมาเรียกร้องอีก
“เครือข่ายผู้ใช้แรงงาน พรรคประชาชน เห็นว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่ใช่ภาระแต่เป็น “เครื่องมือคุ้มครองแรงงาน” ที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับคนทํางานทั้งประเทศ จึงขอเรียกร้องให้นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนคนทํางาน และขอให้ชี้แจงกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะดําเนินการจัดเก็บเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยเร่งด่วนที่สุดได้เมื่อใด เครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนขอยืนยันว่าจะยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างคนทํางานทุกกลุ่ม เพื่อให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเกิดขึ้นจริงโดยไม่ถูกเลื่อนซ้ําแล้วซ้ําเล่าอีกอย่างนี้อีกต่อไป” นายเซีย กล่าว