สมศักดิ์เผยดินสไลด์ปางอุ๋ง เจ็บ 13 ราย เสียชีวิต 2 ราย สั่งจัดทีมแพทย์ดูแลสุขภาพ
วันนี้ (27 สิงหาคม) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ดินสไลด์ทับบ้านเรือนประชาชนที่บ้านปางอุ๋ง หมู่ 1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ว่า ได้รับรายงานจากกองสาธารณสุขฉุกเฉินถึงผลกระทบจากพายุโซนร้อนคาจิกิ ทำให้มีฝนตกหนักและเกิดเหตุดินสไลด์ดังกล่าวเมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ที่ผ่านมา ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังประมาณ 10 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน 33 หลังคาเรือน มีผู้ได้รับผลกระทบ 20 ราย แบ่งเป็น บาดเจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) 7 ราย บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 3 ราย มีอาการหายใจลำบากเข้าขั้นวิกฤต (สีแดง) 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย และมีผู้สูญหายอีก 5 ราย เป็นคนไทย 1 ราย และชาวไทใหญ่ 4 ราย การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก เครื่องจักรหนักไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ และเส้นทางไปโรงพยาบาลขุนยวมถูกตัดขาด เนื่องจากถนนถูกต้นไม้ใหญ่และเสาไฟฟ้าขวาง ชาวบ้านได้ช่วยเลื่อยตัดและประสานการไฟฟ้าตัดกระแสไฟ รวมถึงประสาน รพ.สต. อบต. และรถกู้ชีพกู้ภัยจาก อบต.แม่นาจร, อบต.แม่ศึก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาแทน และมีการส่งต่อผู้ป่วยสีแดง 2 รายไปรักษาที่โรงพยาบาลจอมทอง
นายสมศักดิ์กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ โดยปฏิบัติการช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขนั้น ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลเทพรัตน์ฯ จัดเตรียมห้องฉุกเฉิน บุคลากรและอุปกรณ์รองรับ มีการตั้งศูนย์พักพิงและทีมดูแลใน รพ.สต.ปางอุ๋ง รองรับได้ 200 คน ขณะนี้มีผู้เข้าพักแล้ว 10 หลังคาเรือน รวม 72 คน และได้จัดทีมแพทย์พยาบาลประจำ รพ.สต.ปางอุ๋ง ตรวจคัดกรอง ดูแลผู้บาดเจ็บเพิ่มเติม รวม 7 ราย พบอาการระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 5 ราย ระบบทางเดินหายใจ 2 ราย ส่งโรงพยาบาลเทพรัตน์ฯ เพื่อรับการรักษาต่อไป นอกจากนี้ ได้กำชับให้พื้นที่เสี่ยงอื่นๆ มีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถานพยาบาล เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อรองรับดูแลประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วย