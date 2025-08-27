วันที่สองยังเข้มข้น! ‘กรมพัฒน์’ หนุนกำลังใจเยาวชนไทยแข่ง ‘ฝีมือแรงงานอาเซียน’ เล็งส่งสาขาเพิ่ม

วันที่สองยังเข้มข้น! ‘รองอธิบดีกพร.’ ร่วมเยี่ยมชม-ให้กำลังใจเยาวชนไทยแข่ง ‘ฝีมือแรงงานอาเซียน’ เล็งส่งสาขา Beauty Therapy เพิ่ม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายสมชาติ สุภารี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 (WorldSkills ASEAN Manila 2025) และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่ไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ที่ศูนย์ฝึกอบรมการค้าฟิลิปปินส์ เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ เมโทรมะนิลา กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักและเข้มข้น จากผู้เข้าแข่งขันจากทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน รวมกว่า 300 คน ต่างแสดงศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นงานช่างเชื่อม สาขา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาการสร้างโมเดลในเกมสามมิติ สาขาอุตสาหกรรม 4.0 กราฟิกดีไซน์ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ตลอดจนสาขาด้านบริการและการทำอาหาร โดยแต่ละคนต่างทุ่มเทเต็มที่เพื่อสะท้อนมาตรฐานแรงงานของประเทศตนเองบนเวทีระดับภูมิภาคครั้งนี้
สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้คัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมจำนวน 34 คน ลงสนามใน 17 สาขา พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ 29 คน
นางจิรวรรณ เปิดเผยภายหลังการเยี่ยมให้กำลังใจคณะเยาวชนทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 (WorldSkills ASEAN Manila 2025) ว่า เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในหลายสาขาอาชีพ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะใช้ในการพัฒนาแรงงาน และยกระดับศักยภาพให้พร้อมเรียนรู้และปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมความพร้อมใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ 1.ด้านเทคโนโลยี แรงงานไทยจำเป็นต้องเรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ด้านการคิดวิเคราะห์ แม้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่กระบวนการคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกัน และการทำงานเป็นทีมยังคงเป็นทักษะที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ และ 3.ด้านมนุษยสัมพันธ์และสังคมวัฒนธรรม การสื่อสาร การทำงานในบริบทสังคมและวัฒนธรรม ยังคงต้องอาศัยมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งเทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้
“เราจะต้องมีการงวางรากฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพื่อให้แรงงานไทยสามารถพัฒนาและปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่ ซึ่งจะถือเป็นการเสริมสร้าง Future Skills” นางจิรวรรณ กล่าว
นางจิรวรรณ กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการแข่งขัน เยาวชนไทยมีการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ซึ่งผ่านการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องกว่า 3 เดือน ส่งผลให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีความมั่นใจ และมีกำลังใจที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม เยาวชนไทยยังคงต้องการกำลังใจจากพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นพลังในการต่อสู้และพัฒนาทักษะให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่ต้องยอมรับว่าหลายประเทศจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน แต่เยาวชนไทยเองก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก
“แม้การแข่งขันในวันแรกจะไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ แต่ก็เป็นโอกาสให้ทีมงานและผู้เข้าแข่งขันได้ทบทวนการทำงานที่ผ่านมา โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำแนะนำและปรับแผนการทำงาน อีกทั้งยังได้มีการติดตามรูปแบบการทำงานของประเทศอื่นเพื่อนำมาประกอบการปรับปรุง ซึ่งการปรับแผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้งานของทีมไทยในวันถัดไปดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่วางไว้“ นางจิรวรรณ กล่าว
นางจิรวรรณ กล่าวถึงจุดแข็งของเยาวชนไทย ว่า เยาวชนรุ่นใหม่ของไทยมีความสามารถและความมั่นใจสูง พร้อมตั้งใจในการทำงานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ การที่มีเทคโนโลยีเข้ามาสู่เยาวชนไทยมากขึ้น ทำให้เด็ก ๆ มีความพร้อมและความมั่นใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
“นอกจากนั้นแล้ว ไทยยังได้เตรียมความพร้อมที่จะส่งตัวแทนเยาวชนเพิ่มเติมในสาขา Beauty Therapy แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างสูง แต่เป็นสาขาที่ไทยมีศักยภาพที่ควรผลักดัน รวมถึงสาขาการทำฟันปลอม ที่อินโดนีเซียเสนอจัดแข่งในครั้งถัดไป ซึ่งเป็นทักษะที่รองรับสังคมผู้สูงอายุที่ต้องกลับไปดูความพร้อมของเยาวชนไทยต่อไปด้วย“ นางจิรวรรณ กล่าว