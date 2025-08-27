ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแม่ยม เหตุน้ำท่วม สถานีห้วยสักน้ำ 9.40เมตร สูงชม.ละ 40 ซ.ม.
วันที่ 27 สิงหาคม นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม จ.แพร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) รายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมได้ทำการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม บริเวณจุดเฝ้าระวังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยมที่ มย.2 (ผาอิง) อำเภอเขียงม่วน จังหวัดพะเยา พบว่าปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีก 2 เมตร
ขณะที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยมที่ มย.1 (โป่งน้ำร้อน) รายงานปริมาณน้ำฝนตกท้องที่ อ.งาว ปริมาณ 140 มิลลิเมตร ส่วนปริมาณแม่น้ำงาวนั้น เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้านสถานีวัดระดับน้ำ Y20 (ห้วยสัก) ระดับน้ำ 9.40 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องชั่วโมงละ 40 เซนติเมตร ด้านถนนทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ยม แหล่งท่องเที่ยวแก่งเสือเต้น และทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหล่มด้ง ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรได้ ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบกับประชาชนตอนใต้สองฝั่งแม่น้ำยมตอนล่าง
อย่างไรก็ตาม อุทยานแห่งชาติแม่ยมได้ประกาศแจ้งปิดการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนตามลำน้ำแม่น้ำยม เฝ้าระวังและเก็บทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือในการขนย้ายของขึ้นที่สูงหรือประสบเหตุอุทกภัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง