สธ.เดินหน้าปราบสินค้าไร้เครื่องหมาย อย.ย่านรังสิต มูลค่าเสียหายกว่า 3 ล.
วันนี้ (27 สิงหาคม 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผนึกกำลังกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ตามนโยบายรัฐบาล และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ สธ. มุ่งเน้นปราบจีนเทา โดยจัดชุดปฏิบัติการตรวจค้นซูเปอร์มาร์เก็ตจีน ย่านมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังย่านรังสิต เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา พบนมขวดทารก และของกลางผิดกฎหมาย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท
นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ.เปิดเผยว่า ตามที่มีประชาชนร้องเรียนซูเปอร์มาเก็ตในห้างดัง ใกล้มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังย่านรังสิต ลักลอบจำหน่ายสินค้าไม่มี อย. จากการตรวจค้นพบการเปิดกิจการในลักษณะจ้างนอมินีคนไทย ต้องสงสัยเป็นเครือข่ายจีนเทา เน้นจำหน่ายสินค้าขวัญใจวัยรุ่น เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปนเนื้อสัตว์ นมกระป๋อง เมื่อตรวจสอบกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ปทุมธานี พบว่า เคยถูกดำเนินคดีแล้วกว่า 3 ครั้ง มูลค่าความเสียหายในครั้งนี้กว่า 3 ล้านบาท ทั้งนี้เน้นขยายผลเส้นทางการเงินว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดหรือไม่ โดยจะประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ต่อไป
นายกองตรีธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า จากการนำทีมเจ้าหน้าที่ อย. และตำรวจ บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบร้าน Yami Selected Store (สาขา ม.กรุงเทพ) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 พบผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง รวม 5 ประเภท อาทิ อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท อาหารกึ่งสำเร็จรูป หมากฝรั่งและลูกอมจำนวนถึง 25,972 ชิ้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืน มาตรา 6 (10) มีโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท จึงได้ยึดของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า อย.จะตรวจสอบร้านจำหน่ายลักษณะนี้อย่างเข้มงวดทั่วประเทศ และได้แจ้งย้ำให้ สสจ.ทุกแห่ง เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และขอเตือนผู้บริโภคว่าการรับประทานอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีฉลากภาษาไทย อาจเสี่ยงได้รับอันตรายจากส่วนผสมที่ไม่ทราบชนิด หรือกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ หากพบเห็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556, Line: @FDAThai, E-mail: [email protected], Facebook: FDAThai หรือ สสจ.ทั่วประเทศ