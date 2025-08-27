ชีวิตคุณภาพ

กปน. แจ้งหยุดจ่ายน้ำ ซ่อมท่อประธาน จากอุบัติเหตุสร้างรฟฟ. ย่านราชปรารภ เช็กพิกัดได้รับผลกระทบ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม จากกรณี ท่อประปาแตกรั่วจากอุบัติเหตุ งานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้ม บริเวณกลางสี่แยกราชปรารภ ซึ่งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

การประปานครหลวง (กปน.) ขอแจ้งให้ทราบว่า จะดำเนินการซ่อมท่อประธาน ที่แตกรั่ว จากอุบัติเหตุงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ในพื้นที่ บริเวณถนนราชปรารภ ตัดถนนศรีอยุธยา เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำ เป็นการชั่วคราว ในวันนี้ (วันพุธที่ 27 สิงหาคม ) ตั้งแต่ บัดนี้ – 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนราชปรารภ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกตัดถนนรางน้ำ ถึงตัดถนนเพชรบุรี
• ถนนราชปรารภ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่แยกตัดถนนดินแดง ถึงแยกตัดถนนเพชรบุรี
• ถนนจตุรทิศ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ตั้งแต่แยกมักกะสัน ถึงสวนราชเทวีภิรมย์
• ซอยหมอเหล็ง
• ถนนศรีอยุธยา ฝั่งทิศใต้ ตั้งแต่แยกตัดถนนราชปรารภ ถึงแยกตัดถนนพญาไท
• ถนนราชดำริ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่แยกตัดถนนเพชรบุรี ถึงแยกตัดถนนเพลินจิต
• ถนนเพลินจิต ฝั่งทิศเหนือ ตั้งแต่แยกตัดถนนราชดำริ ถึงแยกตัดถนนชิดลม
• ถนนเพชรบุรี 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนพญาไท ถึงแยกตัดถนนอโศก-ดินแดง

กปน. ขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ โดยเบื้องต้นได้จัดรถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งนี้ หากประสบปัญหาจากการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ MWA Call Center “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

