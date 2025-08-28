พงศ์กวิน ส่งแรงใจผ่านวิดีโอคอล เยาวชนทีมชาติไทยแข่ง WorldSkills ASEAN 2025

พงศ์กวิน ส่งแรงใจผ่านวิดีโอคอล เยาวชนทีมชาติไทยแข่ง WorldSkills ASEAN Manila 2025 ประกาศสู้! หวังคว้าเหรียญกลับบ้าน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้วิดีโอคอล (Video Call) จากประเทศไทย เพื่อร่วมให้กำลังใจและพูดคุยกับเยาวชนตัวแทนจากประเทศทั้ง 17 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 (WorldSkills ASEAN Manila 2025) โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายสมชาติ สุภารี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยร่วมพูดคุยผ่านวิดีโอคอล ที่ศูนย์ฝึกอบรมการค้าฟิลิปปินส์ เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ เมโทรมะนิลา กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
นายพงศ์กวิน เริ่มต้นด้วยการสอบถามเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันถึงภาพรวมการแข่งขันในวันนี้ ซึ่งได้แข่งขันวันที่ 2 เสร็จสิ้นลงแล้ว ซึ่งเยาวชนทุกคนยืนยันว่า ได้ทำผลงานอย่างเต็มที่ ก่อนที่รัฐมนตรี สอบถามอีกว่า “เหนื่อยกันไหมครับ?” พร้อมขอบคุณเยาวชนทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
“ขอให้โชคดี และได้เหรียญรางวัลกลับมาทุกคน ขอบคุณครับ” นายพงศ์กวิน กล่าว
เยาวชนตอบกลับว่า เหนื่อยครับ แต่สู้สุดใจ ขณะที่นางจิรวรรณ และนายสุชาติ กล่าวว่า จะนำเหรียญรางวัลกลับประเทศแน่นอน
ด้าน นายณัฏฐากรณ์ หอมจิตต์ เยาวชนทีมชาติไทย สาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic Design Technology) เปิดเผยว่า การแข่งขัน 2 วันที่ผ่านมา อาจเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องจากเวลาค่อนข้างน้อย แต่ผลงานโดยรวมก็ยังถือว่าทัดเทียมประเทศคู่แข่งได้
“ส่วนชาติคู่แข่งที่กังวลคือ ประเทศเจ้าภาพอย่างฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ เนื่องจากมีความครีเอทีฟสูง แต่เป้าหมายที่ตั้งใจจะคว้าเหรียญรางวัลก็ถือว่ายังมีโอกาสอยู่ โดยภาพรวมผลคะแนนของไทยยังอยู่ในระดับท็อป 5 หากวันพรุ่งนี้ไม่เกิดข้อผิดพลาด ก็มีโอกาสคว้าเหรียญกลับบ้าน“ นายณัฏฐากรณ์ กล่าว
นายณัฏฐากรณ์ กล่าวอีกว่า ขอกำลังใจจากชาวไทยส่งแรงใจให้มีกำลังสู้ต่อในวันพรุ่งนี้ ยืนยันว่าจะทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุด