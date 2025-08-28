สธ.เจาะวัยโจ๋จัด ‘Safe Together HPV x Condom’ สกัดมะเร็งปากมดลูก-โรคติดต่อเพศสัมพันธ์
วันนี้ (28 สิงหาคม 2568) ที่อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดกิจกรรม “สร้างเกราะเพื่อเยาวชนไทย Safe Together: HPV x Condom” พร้อม แสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่าง สธ.และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสร้างความตระหนักรู้และลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งปากมดลูก รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นพ.สุนทร สุนทรชาติ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 1,000 คน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โรคมะเร็งปากมดลูกและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โดยพบหญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่เฉลี่ยกว่า 5,400 คนต่อปี เสียชีวิตกว่า 2,200 คนต่อปี และพบแนวโน้มอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคซิฟิลิส โรคหนองใน เอชไอวีรายใหม่ ฯลฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง สธ.จึงมีนโยบายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหญิงไทยด้วยการฉีดวัคซีนเอชพีวี (HPV Vaccine) ควบคู่กับการส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมะเร็งในระบบสืบพันธุ์ และสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
“กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน HPV ให้แก่กลุ่มนักศึกษาหญิงไทย พร้อมทั้งยกระดับความร่วมมือกับ อว. ในการสร้างความตระหนักรู้และลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งปากมดลูก รวมถึงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อปกป้องคุ้มครองเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเติบโตอย่างมีคุณภาพ แข็งแรง และปลอดโรค” นายสมศักดิ์ กล่าว
ด้านน นพ.โอภาส กล่าวว่า กิจกรรม Safe Together HPV x Condom ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งนี้ ได้จัดบริการฉีดวัคซีน HPV ให้นักศึกษาหญิงประมาณ 1,000 คน ที่อยู่ในช่วงอายุ 18-20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV และอนุโลมสำหรับกลุ่มนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีที่มีอายุมากกว่า 20 ปี รวมถึงมีนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีการสนับสนุนถุงยางอนามัย และชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุขภาพทางเพศที่ปลอดภัยในสังคมไทย โดยมุ่งหวังลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมขับเคลื่อนให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค