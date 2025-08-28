สมศักดิ์ หัวเราะลั่น หลังถูกจี้ย้ายปลัดสธ. ปมหมอสุภัทร ชี้รมว.จะอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมยังไม่รู้

‘สมศักดิ์’ หัวเราะหลังถูกเครื่อข่ายปชช.จี้ ให้ย้าย ‘ปลัดฯโอภาส’ ปมหมอสุภัทร ลั่น รมว.จะอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมยังไม่รู้ ขอรอพ้นพรุ่งนี้ก่อน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง เข้ายื่นหนังสือขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตรวจสอบการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวค (Sinovac) และการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 ชนิด ATK ภายใต้การดูแลของกรมควบคุมโรค ว่า หากมีการร้องและทางดีเอสไอดำเนินการตรวจสอบก็คงเป็นไปตามกระบวนการของดีเอสไอ กระทรวงฯ ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในกระบวนการนั้น ก็รับทราบเรื่องตอนนี้ที่นักข่าวมาสอบถาม
ผู้สื่อข่าวถามว่า อีกหนึ่งในข้อเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนเข้มแข็ง คือ เรียกร้องถึงรัฐมนตรีว่าการ สธ.ในระหว่างนี้ มีความจำเป็นต้องพิจารณา ย้าย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.ก่อนหรือไม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการตรวจสอบกรณีของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา นายสมศักดิ์ กล่าวพร้อมหัวเราะ ว่า จะให้ย้ายใคร รัฐมนตรีจะอยู่หรือเปล่าในวันพรุ่งนี้ ก็ยังไม่ทราบ ขอรอดูสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ (29 สิงหาคม 2568) ก่อน ถ้ารัฐมนตรีอยู่ไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมาถาม
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ถึงกรณีประชาชนส่งเรื่องร้อง DSI ให้ตรวจสอบ ความโปร่งใสในการจัดซื้อวัคซีนและชุดตรวจ ATK ว่าตอนนี้มีความกังวลหรือต้องการชี้แจงอะไรถึงสังคมหรือไม่
นพ.โอภาส กล่าวสั้นๆ ว่า ขอไม่ให้ความเห็นเรื่องนี้ ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย
เมื่อถามว่า มองว่าเหตุการณ์ร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนเข้มแข็งครั้งนี้เป็นการโต้กลับจากฟังของภาคประชาชนที่ ซึ่งเชื่อมโยงกับกรณี นพ.สุภัทร หรือไม่ นพ.โอภาสกล่าวว่า ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย