BCH เปิดตัว รพ.เกษมราษฎร์ ปทุมธานี รีแบรนด์เต็มรูปแบบ รับเทรนด์สุขภาพโตต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH เปิดเผยว่า ได้มีการรีแบรนด์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี จาก โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ที่เปิดให้บริการมากว่า 10 ปี ซึ่งไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนชื่อหรือโลโก้ใหม่ แต่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ที่จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้ก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะศูนย์กลางการแพทย์ของจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง
ตลอดระยะเวลา 10 ปี BCH ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มงบประมาณเพื่อขยายพื้นที่ บริการ และเครื่องมือแพทย์ทันสมัย รวมถึงการเสริมทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ และรองรับตลาดบริการสุขภาพไทยคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง จากการเข้าสู่สังคมสูงวัยและความต้องการบริการทางการแพทย์เชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) โดยโรงพยาบาลพร้อมให้บริการทั้งผู้ป่วยเงินสดและผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพ สร้างฐานรายได้ที่กระจายตัว ลดความเสี่ยงจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การรีแบรนด์ครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์ของ BCH ที่ต้องการขยายการเข้าถึงในระดับภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดโรงพยาบาลเอกชน รวมถึง Medical Tourism ด้วยศักยภาพเครือข่ายกว่า 15 สาขาทั่วประเทศ BCH มีโอกาสใช้ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี เป็นหนึ่งในฐานสนับสนุนบริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV และผู้ป่วยจีนที่เข้ามาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศ.ดร.นพ.เฉลิม กล่าวอีกว่า อีกหนึ่งกลยุทธ์ของ BCH คือ Synergy เครือข่าย ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ยังเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในเครือทั้ง World Medical, Kasemrad International และโรงพยาบาลการุญเวช ซึ่งเสริมให้ BCH มีความแข็งแกร่งในเชิงภูมิศาสตร์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกด้วย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานี มีเครืองมือทางการแพทย์ ตลอดจนทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การดูแล ทั้งโรคทั่วไปและโรคซับซ้อน และมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม อาทิ ศูนย์โรคเฉพาะทาง เช่น กุมารเวช จักษุ กระดูก ศัลยกรรม เป็นต้น ศูนย์ตรวจสุขภาพ และศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง