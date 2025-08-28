สธ.เปิด ‘พรีเมียม คลินิก’ และศูนย์ไตเทียมเฉพาะทางดูแลชาวนครปฐม-จังหวัดใกล้เคียง
วันนี้ (28 สิงหาคม 2568) นายอนุชา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดคลินิกบริการพิเศษ (Premium Clinic) และศูนย์ไตเทียมเฉพาะทาง (Hemodialysis Excellence center) ที่โรงพยาบาล (รพ.) นครปฐม จ.นครปฐม โดยมี น.ส.อโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ. ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 5 นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) นครปฐม นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการ รพ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครปฐม และคณะผู้บริหารเข้าร่วม
นายอนุชา กล่าวว่า สธ.มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดจัดบริการรูปแบบคลินิกพิเศษ (Premium Clinic) เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชน รวมถึงสนับสนุนการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนในการยกระดับบริการด้านสาธารณสุขให้ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่ง รพ.นครปฐม ถือว่ามีความพร้อมในการพัฒนาบริการคลินิกพิเศษ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ขณะเดียวกัน ยังเปิดศูนย์ไตเทียมเฉพาะทาง มีเครื่องฟอกไตที่ได้มาตรฐาน ระบบควบคุมคุณภาพน้ำที่ปลอดภัย พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ ช่วยให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อน/มีภาวะวิกฤต ได้เข้าถึงบริการคุณภาพเพิ่มขึ้น จากที่ผ่านมาให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในปี 2567 จำนวน 1,500 ราย ล่าสุด ปี 2568 เพียง 6 เดือน ให้บริการถึง 1,418 รายแล้ว อีกทั้งยังรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในพื้นที่ ทั้งผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีอาการไม่คงที่หรือมีภาวะแทรกซ้อนอีก 200 รายต่อเดือน
ด้าน นพ.วีรวุฒิ กล่าวว่า คลินิกบริการพิเศษ ให้บริการในเวลาราชการ บริเวณชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค อาทิ โรคต่อมไร้ท่อเด็ก โรคหัวใจ โรคไต โรคอ้วน ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมตกแต่ง โรคผิวหนังและความงาม โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมระบบบริการที่ทันสมัย เป็นส่วนตัวและเป็นมิตรต่อผู้รับบริการ ส่วนศูนย์ไตเทียมเฉพาะทาง ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และล้างไตทางหน้าท้อง ทั้งผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือมีภาวะวิกฤต ที่ รพช.ส่งเข้ามารักษาต่อ โดยเพิ่มเครื่องฟอกเลือดด้วยระบบไตเทียมอีก 20 เตียง ช่วยลดความแออัด และผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้มากขึ้น และยังมีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตภายในปี 2570 อีกด้วย