อีก 10 ปี ข้าราชการไทย ‘เกษียณอายุ’ เฉียดแสนคน เปิด 10 สายงานปลดระวางมากที่สุด
ในขณะที่ สภาพัฒน์ รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 2568 ถึงภาครวมตลาดแรงงานว่า ภาคเอกชนมีการปรับโครงสร้าง เปลี่ยนสัญญาจ้างงานจาก “พนักงานประจำ” เป็น “สัญญาจ้างชั่วคราว” มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการลดต้นทุนองค์กรในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า ซึ่งองค์กรใหญ่หลายแห่งก็ได้เปิดโครงการสมัครใจลาออก หรือเออร์ลี่รีไทร์ด้วย เพื่อหันไปจ้างงานฟรีแลนซ์ หรือพนักงานชั่วคราวแทนนั้น (อ่าน : สภาพัฒน์ ชี้ เอกชนไทย กว่า 25% จ่อปลดพนง.ประจำ-ลดค่าแรง หันจ้างชั่วคราวแทน)
ด้านแนวโน้มของข้าราชการไทยที่จะ “เกษียณอายุ” ใน 10 ปีข้างหน้า สำนักงาน ก.พ. รวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐ ปี พ.ศ.2567 พบว่า ประมาณการจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเกษียณอายุในอีก 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งหมด 94,701 คน แบ่งเป็น 9,852 คน (ปี 2568), 9,271 คน (ปี2569), 8,689 คน (ปี 2570), 8,828 คน (ปี 2571), 8,642 คน (ปี 2572), 8,811 คน (ปี 2573), 9,764 คน (ปี 2574), 9,617 คน (ปี 2575), 10,055 คน (ปี 2576) และ 11,172 คน (ปี 2577)
ซึ่งหากแบ่งตาม “ตำแหน่ง” ในสายงานประเภทวิชาการและทั่วไป ที่จะเกษียณอายุมากที่สุด 10 อันดับ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ดังนี้
ตำแหน่งในสายงาน (ประเภทวิชาการ) ที่จะเกษียณอายุมากที่สุด 10 อันดับ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า
1.พยาบาลวิชาชีพ 23,725 คน
2.นักวิชาการสาธารณสุข 5,589 คน
3.นายแพทย์ 2,368 คน
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1,828 คน
5.เจ้าพนักงานปกครอง 1,764 คน
6.นักวิชาการพัฒนาชุมชน 1,742 คน
7.นักวิชาการสรรพากร 1,660 คน
8.นักจัดการงานทั่วไป 1,432 คน
9.นักตรวจสอบภาษี 1,423คน
10.เภสัชกร 1,407 คน
ตำแหน่งในสายงาน (ประเภททั่วไป) ที่จะเกษียณอายุมากที่สุด 10 อันดับ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า
1.เจ้าพนักงานธุรการ 3,882 คน
2.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1,848 คน
3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1,703 คน
4.นายช่างโยธา 1,503 คน
5.เจ้าพนักงานสรรพากร 1,473 คน
6.เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 1,408 คน
7.เจ้าพนักงานป่าไม้ 1,209 คน
8.นายช่างรังวัด 960 คน
9.เจ้าพนักงานขนส่ง 937 คน
10.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 813 คน