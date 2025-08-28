ชงหั่นงบปี 69 เกือบ 450 ล้าน พับโปรเจ็กต์ไฟจราจรอัจฉริยะ – ปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์ชัยฯ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตวังทองหลาง ในฐานะประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ว่า คณะอนุกรรมการฯ มีมติให้ปรับลดงบประมาณของทั้ง 2 หน่วยงานลงหลายรายการ โดยสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เป็นหน่วยงานที่ถูกพิจารณาตัดงบประมาณมากที่สุด โดยเฉพาะในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10 โครงการใหญ่ มูลค่ากว่า 431 ล้านบาท โครงการที่ได้รับผลกระทบและมีมูลค่าสูงสุดคือ โครงการติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive Signal จำนวน 100 ทางแยก ซึ่งถูกตัดงบประมาณไปทั้งหมด 210,507,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีการตัดงบโครงการสำคัญอื่นๆ ได้แก่ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม 30 แห่ง (60,089,000 บาท) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2 เกาะ (เกาะพญาไทและเกาะดินแดง) (46,500,000 บาท) โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่ต่าง ๆ รวม 3 โครงการ (ธนบุรี, พระนครใต้, เกาะรัตนโกสินทร์) (รวมกว่า 67 ล้านบาท) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบเตือนทางข้ามและจุดอันตราย (รวมกว่า 31 ล้านบาท) และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางลำพู 4 ท่า (12,135,000 บาท)
ขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ถูกพิจารณาตัดงบประมาณด้านครุภัณฑ์ 2 รายการ รวมมูลค่า 15,820,020 บาท ประกอบด้วย เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย 1 ชุด (14,935,060 บาท) และโคมไฟส่องสว่าง LED ชนิดพกพา 8 ชุด (884,960 บาท)
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตในการพิจารณาฯ เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไป