‘สมศักดิ์’ สั่งช่วยชาวบ้านถูกพายุ ‘คาจิกิ’ ถล่ม เผย ‘สุโขทัย’ เปิดศูนย์พักพิงแล้ว 2 แห่ง
วันนี้ (28 สิงหาคม 2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมดินโคลนถล่มจากพายุ “คาจิกิ” ว่า ตนได้ติดตามสถานการณ์ทุกระยะ หลังจากวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา มีรายงานกรณีบ้านปางอุ๋ง จ.เชียงใหม่ แล้วนั้น ล่าสุด ทราบว่า จ.เชียงใหม่ มีผู้ประสบภัยเสียชีวิตสะสม 4 ราย บาดเจ็บ 15 ราย สูญหาย 5 ราย ส่วน จ.แม่ฮ่องสอน บาดเจ็บ 1 ราย สถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับกระทบ 4 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568) ขณะที่ จ.สุโขทัย ช่วงกลางดึกก็มีน้ำทะลักเข้าพื้นที่ทำให้ได้รับผลกระทบในหลายอำเภอ ประกอบด้วย อ.ศรีนคร อ.ศรีสำโรง อ.สวรรคโลก อ.เมืองสุโขทัย มีน้ำท่วมสูงยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ และมีการตั้งศูนย์พักพิง 2 แห่ง ที่วัดคูหาสวรรค์ และวัดบางคลอง อ.เมืองสุโขทัย
“ผมได้สั่งการให้ผู้ตรวจเขตสุขภาพที่ 1และ 2 ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และรายงานความเคลื่อนไหวตลอด เพื่อจะได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันที ส่วนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ก็สั่งการให้สำรวจพื้นที่และเยี่ยมบ้านประชาชน มอบยาและเวชภัณฑ์ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมีแจกยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว 4,892 ชุด และยารักษาน้ำกันเท้า 6,625 ตลับ” นายสมศักดิ์ กล่าว
รัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังสั่งการให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุข (EOC) ระดับเขตและจังหวัด ในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยง เพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์ ต่อ PHEOC ส่วนกลางตามแนวทางที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมการรับมือการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบาง เตรียมไฟฟ้าสำรอง น้ำสะอาด ยา เวชภัณฑ์ เลือด และระบบส่งต่อผู้ป่วย ให้มีการจัดระบบ Refer ผู้ป่วย ในกรณีที่โรงพยาบาลในพื้นที่น้ำท่วมไม่สามารถให้บริการได้ โดยมี สายด่วน ช่องทางด่วน ในการประสาน เตรียมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีทีม MERT (Medical Emergency Response Team) และทีม MiniMERT สำหรับสนับสนุนพื้นที่ประสบภัย ทีมสุขภาพจิต (MCATT) สำหรับเตรียมลงพื้นที่หากสถานการณ์รุนแรง เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำ เช่น โรคท้องร่วง อุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคเลปโตสไปโรซิส ไข้เลือดออก และโรคระบบทางเดินหายใจ รวมถึงสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม