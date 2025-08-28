กรมธรณี ชี้ ปางอุ๋ง พื้นที่เสี่ยงดินถล่ม ระดับสีแดง เร่งตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวมวลดิน

กรมธรณี ชี้ปางอุ๋ง เป็นพื้นที่เสี่ยงดินถล่มระดับสีแดง อยู่บนยอดเขา เร่งติดตั้งเครื่องมวลดิน นำร่องเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงเหตุดินถล่มทับหมู่บ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน และสูญหายอีก 5 คน ว่า ไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสีย ซึ่งปัญหาสะสมมา 10-20 ปี และแนวโน้มจะรุนแรงขึ้น ก่อนพายุคาจิกิเข้ามา ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีมีการแจ้งเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือแล้ว แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ดินถล่มจนมีคนเสียชีวิตเพราะดินอุ้มน้ำไว้มาก ขณะที่การรับมือดินถล่มในอนาคตคือ การติดตั้งเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินในจังหวัดภาคเหนือนำร่อง เชียง ราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แต่ด้วยระบบราชการจึงทำได้ช้าและไม่ครอบคลุม
เมื่อถามว่ากรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการแจกที่ดินกว่า 400,000 ไร่ภายใต้ของคณะกรรมการนโยบายจัดสรรที่ดินทำกิน (คทช.) ภายใต้โครงการแม่แจ่มโมเดลพลัส และพื้นที่ยังเป็นลุ่มน้ำชั้นหนึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงดินถล่มปางอุ๋งหรือไม่ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ขอร้องว่าอย่าจับผิด เพราะจะทำให้ไม่สามารถเดินหน้าทำอะไรได้ การที่คทช.จัดที่ดินคือความหวังดีให้ชาวบ้านมีทีดินทำกินที่อยู่อาศัย
เมื่อถามว่าจะทบทวนหรือไม่ เพราะการให้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำจะเพิ่มความเสี่ยง นายเฉลิมชัย ระบุว่า พร้อมหยิบมาพิจารณาแต่ คทช. ต้องเดินหน้ารองรับที่ดินทำกิน เพราะเป็นความต้องการของประชาชน
ด้านนายพิชิต สมบัติมาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า ปางอุ๋งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับสีแดงสูงมาก เพราะตั้งอยู่บนภูเขาเสี่ยงทั้งน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม โดยวอร์รูมกรมทรัพยากรธรณีมีการประสานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน Cell Broadcast แต่เข้าแต่เข้าใจว่าเหตุเกิดช่วงเวลาตี 2 ที่คนกำลังนอนหลับประกอบกับฝนตกหนักจากพายุคาจิกิ
เมื่อถามว่าอนาคตจะนำคนออกจากพื้นที่เสี่ยงดินถล่มหรือไม่ นายพิชิต ยอมรับว่าทำยาก แม้จะมีการทำแผนที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน และมีการซักซ้อมหาจุดอพยพปลอดภัยให้กับชาวบ้าน แต่ยังต้องใช้การสื่อสาร ชี้ให้ถึงอันตรายในอนาคตเชื่อว่าชาวบ้านจะเข้าใจสถานการณ์
นายพิชิต กล่าวอีกว่า ขณะนี้กรมทรัพยากรธรณี มีการติดตั้งเครื่องมวลดินนำร่องเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนและเตรียมขอต้องของบติดตั้งให้ครบ 600 จุดทั่วประเทศ โดยจะเตือนภัย ก่อน 3 วัน 1 วัน 6 ชม และ 1 ชม.ตามขั้นตอนระดับเขียว เหลือง แดงผ่าน Cell Broadcast เพื่อป้องกันความสับสน