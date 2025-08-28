กทม.เปิดรับน.ร. แม้ไม่มีสัญชาติไทย เผย 9.44% ไร้หลักฐานทะเบียนราษฎร แต่ไม่กระทบสิทธิเด็กไทย

กทม. เปิดโอกาสทางการศึกษา รับนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ไม่มีสัญชาติไทย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการดำเนินนโยบายจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครว่า เพื่อเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค กทม.เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนสังกัด กทม. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 และระเบียบ-ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาแก่เด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ในปีการศึกษา 2568 โรงเรียนสังกัด กทม. จำนวน 437 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 256,703 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย จำนวน 24,221 คน คิดเป็นร้อยละ 9.44 ซึ่งการรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวไม่กระทบสิทธิของนักเรียนสัญชาติไทยแต่อย่างใด เนื่องจากมีการจัดสรรทรัพยากรและกำหนดเกณฑ์การรับนักเรียนไว้อย่างเหมาะสม ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม
“กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เติบโตด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสังกัด กทม.ไม่เพียงทำหน้าที่สอนวิชาความรู้ แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โรงเรียน กทม.เปิดกว้างต้อนรับเด็กและครอบครัวจากทุกพื้นเพ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติหรือคนกรุงเทพฯ เพราะเราทุกคนต่างมีสิทธิที่จะเติบโตและใช้ชีวิตในเมืองที่เท่าเทียม เคารพสิทธิมนุษยชน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กรุงเทพฯมุ่งมั่นจะเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง” โฆษก กทม.กล่าว
สำหรับแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด กทม.ครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกำหนดจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง วัน เวลา และขั้นตอนการรับสมัครไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนปฏิบัติได้สะดวกและโปร่งใส รวมถึงรองรับโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ เช่น โรงเรียนสองภาษา และโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพื่อส่งเสริมสิทธิการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย