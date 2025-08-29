อธิบดีกรมจัดหางาน สั่งประสาน สธ. เคลียร์ปม รพ.รับรองสุขภาพคนต่างด้าว

อธิบดีกรมจัดหางาน คนใหม่แต่ไม่ช้า! สั่งประสาน สธ. เคลียร์ปม รพ.รับรองสุขภาพคนต่างด้าว
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบสถานพยาบาลตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ว่า ขณะนี้ตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ แต่ไม่ได้รีรอ เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ซึ่งได้สั่งการให้มีการเช็คข้อมูลให้ถูกต้องว่าประกาศของกรมการจัดหางาน และประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกล่าวนี้ มีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ตรงไหนบ้าง
เพราะขณะนี้ กรมการจัดหางานได้มีการประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองตรวจสุขภาพคนต่างด้าว 74 แห่ง ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานมีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานข้อมูลที่ถูกต้องหลัง จากนั้นก็จะมีการออกมาตรการต่อไป เช่น การออกประกาศให้ตรงกัน
ผู้สื่อข่าวตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับอนุญาตตรวจสุขภาพคนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 มีจำนวน 43 แห่ง
ขณะที่ สรุปรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านการตรวจพิจารณาหลักเกณฑ์ของสถานพยาบาลเอกชนที่จะตรวจสุขภาพคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 อ้างอิงถึงประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถานพยาบาลเอกชนที่จะตรวจสุขภาพคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 (ฉบับที่ 11) ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 มีจำนวน 75 แห่ง
เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่มีการขออนุญาตตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวถูกต้อง เนื่องจากมีรายชื่อปรากฏในการอนุญาตของ 2 กรมตรงกัน มีจำนวน 36 แห่ง ได้รับอนุญาตเฉพาะจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 7 แห่ง และได้รับอนุญาตเฉพาะจากกรมการจัดหางาน 39 แห่ง โดยปรากฏชื่อของ “คลินิก” ด้วยจำนวน 7 แห่ง ซึ่งตามประกาศสธ.นั้น จะไม่อนุญาตให้คลินิกดำเนินการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว
สำหรับรายชื่อรพ.เอกชนที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 36 แห่ง ประกอบด้วย
1.โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
2.โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชขนาดเล็ก
3.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย 4
4.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ครินทร์
5.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
6.นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
7.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่กล้วยน้ำไท
8.โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
9.โรงพยาบาลปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
10.โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
11.โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
12.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ประชาชื่น
13.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
14.โรงพยาบาลอินทรารัตน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
15.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา
16.โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์เมดขนาดเล็ก
17.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ
18.โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
19.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ
20.โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
21.โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
22.โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
23.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
24.โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
25.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 2
26.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
27.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
28.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เอกชัย
29.โรงพยาบาลซีเมดลีฟวิ่งแคร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
30.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
31.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงราย ราม
32.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
33.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
34.โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
35.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
36.โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
ส่วนคลินิกเอกชนที่ปรากฏในการขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน แต่ไม่ปรากฎในการอนุญาตตรวจสุขภาพคนต่างด้าวของกรมสบส. ซึ่งตามกฎหมายยังไม่อนุญาตให้คลินิกดำเนินการในเรื่องนี้ 7 แห่ง ประกอบด้วย
1.บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก
2.ดับเบิ้ลยู เมดิคอล คลินิกเวชกรรม
3.คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8
4.คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 9
5.จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม
6.สหคลินิกเซาท์ เทิร์น แล็บ เซ็นเตอร์
7.จุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ สหคลินิก