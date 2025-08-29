ชีวิตคุณภาพ

อธิบดีกรมจัดหางาน สั่งประสาน สธ. เคลียร์ปม รพ.รับรองสุขภาพคนต่างด้าว

อธิบดีกรมจัดหางาน คนใหม่แต่ไม่ช้า! สั่งประสาน สธ. เคลียร์ปม รพ.รับรองสุขภาพคนต่างด้าว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบสถานพยาบาลตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ว่า ขณะนี้ตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ แต่ไม่ได้รีรอ เร่งดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน ซึ่งได้สั่งการให้มีการเช็คข้อมูลให้ถูกต้องว่าประกาศของกรมการจัดหางาน และประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกล่าวนี้ มีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ตรงไหนบ้าง

เพราะขณะนี้ กรมการจัดหางานได้มีการประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองตรวจสุขภาพคนต่างด้าว 74 แห่ง ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานมีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประสานข้อมูลที่ถูกต้องหลัง จากนั้นก็จะมีการออกมาตรการต่อไป เช่น การออกประกาศให้ตรงกัน

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับอนุญาตตรวจสุขภาพคนต่างด้าวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 มีจำนวน 43 แห่ง

ขณะที่ สรุปรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านการตรวจพิจารณาหลักเกณฑ์ของสถานพยาบาลเอกชนที่จะตรวจสุขภาพคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 อ้างอิงถึงประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถานพยาบาลเอกชนที่จะตรวจสุขภาพคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 (ฉบับที่ 11) ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 มีจำนวน 75 แห่ง

เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า รายชื่อสถานพยาบาลเอกชนที่มีการขออนุญาตตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวถูกต้อง เนื่องจากมีรายชื่อปรากฏในการอนุญาตของ 2 กรมตรงกัน มีจำนวน 36 แห่ง ได้รับอนุญาตเฉพาะจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 7 แห่ง และได้รับอนุญาตเฉพาะจากกรมการจัดหางาน 39 แห่ง โดยปรากฏชื่อของ “คลินิก” ด้วยจำนวน 7 แห่ง ซึ่งตามประกาศสธ.นั้น จะไม่อนุญาตให้คลินิกดำเนินการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว

ADVERTISMENT

สำหรับรายชื่อรพ.เอกชนที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 36 แห่ง ประกอบด้วย 

1.โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

2.โรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังศุขเวชขนาดเล็ก

3.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย 4

4.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ครินทร์

5.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

6.นวมินทร์ 9 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

7.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่กล้วยน้ำไท

8.โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

9.โรงพยาบาลปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

10.โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

11.โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

12.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ประชาชื่น

13.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

14.โรงพยาบาลอินทรารัตน์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

15.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา

16.โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์เมดขนาดเล็ก

17.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ

18.โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

19.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ

20.โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

21.โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

22.โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

23.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

24.โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

25.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 2

26.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

27.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

28.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เอกชัย

29.โรงพยาบาลซีเมดลีฟวิ่งแคร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

30.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปทุมธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

31.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเชียงราย ราม

32.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

33.โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

34.โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

35.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

36.โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง

ส่วนคลินิกเอกชนที่ปรากฏในการขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน แต่ไม่ปรากฎในการอนุญาตตรวจสุขภาพคนต่างด้าวของกรมสบส. ซึ่งตามกฎหมายยังไม่อนุญาตให้คลินิกดำเนินการในเรื่องนี้ 7 แห่ง ประกอบด้วย

1.บางปะกอก-ปิยะเวท สหคลินิก

2.ดับเบิ้ลยู เมดิคอล คลินิกเวชกรรม

3.คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8

4.คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 9

5.จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม

6.สหคลินิกเซาท์ เทิร์น แล็บ เซ็นเตอร์

7.จุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ สหคลินิก