ขาแท่นปิโตรเลียม นวัตกรรมบ้านปลาหลังใหม่ ปลุกชีวิตทะเลไทย

ขาแท่นปิโตรเลียมนวัตกรรมบ้านหลังใหม่ปลา ปลุกชีวิตทะเลไทย
ในอดีตทะเลไทยที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปทรัพยากรเริ่มลดน้อยลงระบบนิเวศใต้ท้องทะเลถูกทำลายชาวประมงพื้นบ้านต้องเผชิญกับความยากลำบากและผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
พี่ดำ ชาวประมง พื้นที่เกาะพะงัน คนหนึ่ง กล่าวว่า จากแต่ก่อนพื้นที่นี้หาปลาค่อนข้างจะลำบากแต่เมื่อมีโครงการของเชฟร่อนเข้ามาทิ้งแท่นปิโตรเลียม มันเหมือนกับว่า ที่ตรงนี้กลายเป็นที่อยู่ใหม่ของปลา พ่อแม่พันธุ์ปลาแล้วก็ปลามารวมกัน อยู่ชาวประมงในพื้นที่หาปลาได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่ว่าหาไม่ค่อยได้
“ดีมากๆครับ จากที่เคยหาเงินลำบาก ตอนนี้กลายเป็นว่าเราเลี้ยงครอบครัวได้ เอาเฉพาะในโซนอ่าวที่นี่เรือไปเกือบทุกลำ 40-50 ลำก็จะผลัดกันไปครับจะหมุนเวียนกัน ไปเฉลี่ยถ้าได้ออก จะมีรายได้จากการขายปลา ได้วันละประมาณ 5,000 บาทได้ครับ”
เขาบอกด้วยว่า ปะการังขึ้นมาใหม่แบบนี้ ดีมากๆ อยากได้เพิ่มอีกเพราะว่ามันส่งผลดีกับพวกผมมากจากที่ว่าเราต้องไปหาที่อื่นใช่ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าผมมุ่งไปที่นี้ปุ๊บมันจะได้ทันทีคล้ายๆว่าเป็นแหล่งรายได้ที่แน่นอนอีกอย่างหนึ่ง
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่ได้จากโครงการก็คือ ได้รู้ว่าเทคนิคในการเคลื่อนย้ายของตัวขาแท่นเพื่อมาทำปะการังเทียม การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องของเทคนิคในการฟื้นฟูปะการัง รวมถึงที่เราร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการติดตามความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งปะการังแห่งใหม่เนี่ยนะครับว่ามันมีความหลากหลายยังไงบ้างพวกนี้มันเป็นองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เราก็สามารถที่จะปรับปรุงนำไปใช้ในการประเมินปะการังเทียม ที่อื่นได้
นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า จริงๆหลักการฟื้นฟูธรรมชาติโครงการนี้ อาจจะเป็นโครงการที่พยายามที่จะสร้างคือที่ทดแทน เรามองว่าแนวปะการังมันมีจำกัดในมุมที่อยากจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก 100 คนเป็น 1,000 คนเป็น หมื่นคน ในปะการังที่เราเคยมีอยู่ในจุดดำน้ำที่เราเคยมีอยู่มันก็จะหาคนก็ไม่พอใจหรือไม่มีความสุข รวมถึงแนวปะการังก็จะเสื่อมโทรม ถ้าเราสามารถจะมีแหล่งน้ำใหม่ได้จะมีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่เรามนุษย์สร้างขึ้นอย่างถูกหลักวิชาการเนี่ยมันก็จะเป็นการลดผลกระทบกับแนวปะการังธรรมชาติ
นวัตกรรมบ้านปลาไม่เพียงแค่ฟื้นฟูธรรมชาติแต่ยังปลุกชีวิตให้กับทะเลไทยและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมวางรากฐานแห่งความยั่งยืนทุกความร่วมมือในวันนี้คือแรงบันดาลใจที่จุดประกายความหวังเพื่อสร้างทะเลที่สมบูรณ์และงดงามให้เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพวกเราตลอดไป