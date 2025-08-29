อบอุ่นใจ! 34 เยาวชนไทยร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ‘ไทย-ฟิลิปปินส์’ รอลุ้นเหรียญแข่งฝีมือแรงงาน

อบอุ่นหัวใจ! 34 เยาวชนไทยร่วมกิจกรรม One School One Country แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่ฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้นำเยาวชนไทยทั้ง 34 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 14 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เข้าร่วมกิจกรรม “หนึ่งประเทศ หนึ่งโรงเรียน” (One School One Country) เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพก็คือประเทศสาธารณฟิลิปปินส์ โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันอีก 9 ประเทศอาเซียนได้เรียนรู้อีกด้วย
“ทั้งนี้ เยาวชนจะได้ทัศนศึกษาในโรงเรียน Fort Bonifacio ที่ตั้งอยู่ใน West Rembo, Makati City ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 เดิมเป็นที่ปฏิบัติการสำหรับทหาร แต่ในปี พ.ศ. 2501 ได้กลายเป็นโรงเรียนรัฐบาลเต็มรูปแบบ และปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมที่รับนักเรียนระดับเกรด 7-12 ซึ่งเปิดสอนหลักสูตร Senior High School (SHS) สายกีฬาและสายสายอาชีพ (TVL)” นางจิรวรรณ กล่าว
นางจิรวรรณ กล่าวต่อไปว่า เยาวชนไทยได้รับการต้อนรับด้วยเพลงชาติฟิลิปปินส์ บรรเลงโดยวงประสานเสียงจากโรงเรียนมัธยมปิโตโก ต่อด้วยเพลงชาติไทย เพลงอาเซียน และเพลงประจำเมืองตากีก หลังจากนั้น ดร. เบียทริซ ดี มากวยกาด หัวหน้าโครงการด้านการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการดำรงชีวิต กล่าวรายละเอียดของกิจกรรม และ ดร. อเลซานเดอร์ เอสโกเต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เยาวชนของไทยได้ร่วมทำกิจกรรมหลากหลายโดยทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ได้สันทนาการ อย่างสนุกสนาน ชื่นมื่น และได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน
“กิจกรรมนี้ช่วยให้เยาวชนได้ผ่อนคลายความตึงเครียด และกดดันหลังจากเสร็จสิ้นในสนามแข่ง และในวันพรุ่งนี้ (30 ส.ค. 68) จะมีพิธีปิดการแข่งขัน และมอบเหรียญรางวัลอย่างเป็นทางการ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านร่วมส่งกำลังใจช่วยลุ้นเหรียญเยาวชนไทย ซึ่งสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ WorldSkills Thailand หรือ WorldSkills Manila 2025 ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป” รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว