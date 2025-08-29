กรมน้ำ เปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ เสริมความมั่นคงน้ำ สร้างเศรษฐกิจชุมชน
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)เปิดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง) ณ บ้านจานเขื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดย ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม โดยมี นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายโภคิน ช้ำเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 ร่วม
ด้าน นายธีระชุณ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 เป็นการขุดปรับปรุงแหล่งน้ำและก่อสร้างอาคารประกอบ สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 1.375 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยให้ประชาชนกว่า 329 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตรกว่า 1,700 ไร่ มีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งไม่เพียงแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน เนื่องจากเกษตรกรสามารถเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ได้ต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงด้านรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง ในปี 2569 กรมฯ ยังมีแผนดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำเพิ่มเติม พร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณน้ำได้อีกกว่า 270,000 ลูกบาศก์เมตร รวมถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำอีก 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำต้อน เลิงสะปรัง หนองขโหมย บ้านคำหมี และบ้านหนองใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชน