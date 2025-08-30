‘สมศักดิ์’ ลา ครม. นัดพิเศษ เปิดโครงการรวมพล อสม. ประกาศเพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพอีก 4 รายการ

สมศักดิ์ เปิด “โครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตรวจสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ใหม่ คนไทยห่างไกล NCDs” ประกาศเพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพของ อสม. อีก 4 รายการ ถือเป็นสวัสดิการที่ช่วยให้ อสม. ได้รับการดูแลสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เผยลา ครม. นัดพิเศษ เหตุงานกำหนดล่วงหน้าหลายสัปดาห์แล้ว
วันนี้ (30 สิงหาคม 2568) ที่ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิด “โครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตรวจสุขภาพตามสิทธิประโยชน์ใหม่ คนไทยห่างไกล NCDs” โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วม ทั้งออนไซต์และออนไลน์
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า อสม. เป็นกำลังสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ด้วยการสร้างการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยวิธี “นับคาร์บ” โดยส่งต่อความรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 41 ล้านคน และยังร่วมคัดกรองสุขภาพประชาชนกว่า 15 ล้านคน ทำให้ค้นหากลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษา และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาได้ถึง 781.05 ล้านบาทต่อปี กระทรวงสาธารณสุขเห็นถึงความความทุ่มเท เสียสละ และเป็นแบบอย่างในการสร้างระบบเฝ้าระวังสุขภาพให้กับชุมชน จึงเพิ่มสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพประจำปีอีก 4 รายการ จากเดิม 5 รายการ รวมเป็น 9 รายการ ประกอบด้วย
1.การซักประวัติบุคคลและการประเมินคัดกรอง 2.การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป 3.การตรวจอุจจาระ เฉพาะในพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ 4.การตรวจอุจจาระคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ สำหรับผู้มีอายุ 50–70 ปี 5.การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test สำหรับสตรีอายุ 30–60 ปี 6.การเอกซเรย์ปอด 7.การตรวจปัสสาวะทั่วไป 8.การตรวจไขมันในเลือด และ 9.การตรวจค่าไต (BUN และ Creatinine) สำหรับ อสม. ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จะได้รับการประเมินภาวะถดถอย 9 ด้านด้วย ซึ่งหากผลตรวจพบความผิดปกติ จะส่งเข้าระบบบริการสุขภาพตามสิทธิการรักษาของแต่ละคนต่อไป
“การให้สิทธิตรวจสุขภาพแก่ อสม. ถือเป็นสวัสดิการที่จะช่วยให้ อสม. ได้รับการดูแลสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ที่มุ่งสร้างความมั่นคงและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ อสม. ทั้งในด้านสถานะทางกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่จับต้องได้ อันจะนำไปสู่ระบบสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน” นายสมศักดิ์ กล่าว
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า อสม. เป็น “หมอคนที่หนึ่ง” ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด เป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ตนมีความยินดีที่ได้ทราบว่า มีประชาชนได้รับถ่ายทอดความรู้เรื่องการนับคาร์บแล้ว กว่า 41 ล้านคน ทำให้มีคนหายป่วย ลดการใช้ยา ลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างมาก และด้วยพลังที่เข้มแข็งของพี่น้อง อสม. เชื่อมั่นว่า ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ เราจะทำได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านคน ตามเป้าหมาย
“เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้อง อสม. ในระยะสั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเพิ่มรายการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับ อสม. อีก 4 รายการ ได้แก่ การเอกซเรย์ปอด ตรวจปัสสาวะทั่วไป ตรวจไขมันในเลือด และตรวจค่าไต มีมูลค่ากว่า 2 เท่าของสิทธิแบบเดิม ผู้ชายจากเดิมได้ค่าตรวจรวม 335 บาท จะปรับเพิ่มเป็น 855 บาท ผู้หญิงจากเดิมได้ค่าตรวจรวม 585 บาท จะปรับเพิ่มเป็น 1,105 บาท ทั้งนี้ ก็เพื่อให้พี่น้อง อสม. มีสุขภาพที่ดีขึ้น สมกับความทุ่มเท ในการทำงานอย่างหนักเพื่อประชาชนในระยะยาว กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันให้มี พ.ร.บ. อสม. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ สร้างความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการ ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป” นายสมศักดิ์ กล่าว และว่า ขอขอบคุณ อสม. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน และยกระดับระบบสุขภาพของประเทศ
นายสมศักดิ์ เปิดเผยด้วยว่า วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ซึ่งตนลาประชุมแล้วเนื่องจากต้องมาเปิดงานวันนี้และพบปะพี่น้อง อสม. ซึ่งมีกำหนดการล่วงหน้าหลายสัปดาห์แล้ว จึงไม่อยากให้มีการตีความกันไปต่างๆนานา