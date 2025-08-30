หมอสุภัทร ตอบหลังคนมอง ‘อนุทิน’ มาแน่ ลั่น ขอสู้เต็มที่ ไม่มีกราบขอขมา เกิดมาต้องยึดมั่นในหลักการ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการ รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความผ่านเพจ “นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ” ระบุว่า
“อนุทินดูจะมาแน่ แล้วหมอจะรอดไหม”
ช่วงนี้ผมรับโทรศัพท์เยอะมาก ด้วยความเป็นห่วงผมบ้าง ให้กำลังใจบ้าง แลกเปลี่ยนสถานการณ์บ้าง แต่ที่สำคัญความเป็นห่วงหลักหลังอุ้งอิ้งไม่รอดคือ “อนุทินดูจะมาแน่ หมอจะไหวไหม” ลือถึงขั้นที่ว่า “ถ้าหนูเป็นนายก ปลัดโอภาสจะขึ้นมาเป็น รมว.สาธารณสุข!!”
ลึกๆ ผมเชื่อว่า กระแสที่หนูมาแน่ เพียงเพราะหนูเปิดเกมส์เร็วกว่า ซึ่งต้องดูกันต่อไป ใครๆก็รู้ว่าพรรคน้ำเงินนี้ คือนักฉวยโอกาสตัวยง มีผลประโยชน์เป็นธงนำ
พรรคเพื่อไทยก็ใช่ว่าจะตกเป็นเบี้ยล่าง อาจรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลโดยไม่ต้องพึ่งเสียงสีส้มก็ได้ ถ้าไม่สำเร็จก็ไปดีลกับส้ม ตั้งใจวางกลไกแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตประเทศชาติ ฟื้นจิตวิญญาณเสื้อแดงในอดีตให้กลับมา จึงจะพอไปต่อได้ หรืออาจจำใจยุบสภาก็ได้ แม้โอกาสจะน้อย
ส่วนพรรคประชาชนในวันนี้ ผมต้องขอแสดงความนับถือใน￼จุดยืนผ่าทางตันประเทศ เสนอเงื่อนไข 3 ข้อโดยไม่ขอร่วมรัฐบาล ทั้งที่มีอำนาจต่อรองสูงสุด ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้นได้เป็นรัฐมนตรี มองเกมส์ยาว ใช้โอกาสที่สำคัญนี้แก้โครงสร้างรัฐที่เป็นอุปสรรค สร้างการเมืองแห่งอนาคต ที่เป็นความหวังฟื้นประเทศไทย
แต่ไม่ว่าใครจะไปจะมา ผมก็สู้เต็มกำลังของผม ไม่ต้องห่วง ไม่มีการเอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอขมา เกิดมาต้องยึดมั่นในหลักการ ยิ่งในภาวะวิกฤต ยิ่งเป็นบทพิสูจน์ตัวตน
อนาคตข้าราชการตัวเล็กๆอย่างผม ได้ถูกทำให้ผูกติดกับสถานการณ์ทางการเมืองอย่างแกะไม่ออกจริงๆ พับผ่าสิ!!