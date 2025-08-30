เตือน ‘แสตมป์เมา’ ยาเสพติดชนิดใหม่ ใช้แล้วคลั่ง กำลังระบาดในหมู่เยาวชน
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตือนผู้ปกครอง–ครู ต้องรู้จัก “แสตมป์เมา” ยาเสพติดรูปแบบใหม่ฮิตในหมู่เยาวชน มีสาร LSD ในกระดาษเล็ก ๆ ออกฤทธิ์หลอน คลั่ง อันตรายถึงชีวิต
วิธีสังเกต : มักเก็บในซองซิป กันชื้น , ขนาดไม่เกิน 6–8 มม. และมีรอยปรุเหมือนแสตมป์
โทษของยาเสพติด พิษร้ายทำลายชีวิต
ประเภทของยาเสพติด
- ออกฤทธิ์กดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟิ่น เฮโรอีน เซโคบาร์ทิบาท (บาร์บิทูเรต) เหล้าแห้ง หรือโซโคบาล ทำให้ประสาทมึนชา สมอง อารมณ์ จิตใจ เฉื่อยชา
- ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคเคน พวกยาม้า ยาขยัน กระตุ้นเร่งประสาททำให้เกิดนิ่ว ตื่นตัว กระวนกระวาย ประสาทไหวตัวอยู่เสมอ
- ออกฤทธิ์หลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ทำให้เกิดประสาทหลอนเห็นภาพผิดไปจากปกติ
ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน ทั้งกดประสาท กระตุ้นประสาท และหลอนประสาท เช่น กัญชา
อาการ เด็กที่ติดยาเสพติดมีลักษณะอาการที่สังเกตเห็นได้หลายชนิด ทั้งทางด้านร่างกายและพฤติกรรมแสดงออก ดังนี้
หน้าตาเฉยเมยแบบคนที่มีความทุกข์ ผอมซีด สุขภาพทรุดโทรม ความประพฤติเปลี่ยนไป ละเลยกิจวัตรประจำวัน ระเบียบวินัยลดหย่อน กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว ผิดปกติ โมโหง่าย มีลับลมคมใน ชอบแยกตัวอยู่คนเดียวเงียบ ๆ เบื่อหน่ายการงานและการเรียน ไม่มีแรง อ่อนเพลีย
มักมียาหรืออุปกรณ์แปลกๆเก็บไว้ในห้องส่วนตัว อาจมีอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น กระดาษ ตะกั่ว หลอดกาแฟ ไม้ขีด หลอดฉีดยา เป็นต้น ใช้เงินเปลืองผิดปกติ มีหนี้สิน บางครั้งขโมย สวมแว่นกันแดดตลอดเวลา เพื่อซ่อนแก้วตาที่วาว เบิกกว้างหรือริบหรี่
ใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข็มที่ฉีดยา มักชอบอยู่ในห้องเก็บของ ซ่อนตัวอยู่ในห้อง อยู่หลังส้วมเพื่อแอบสูบบุหรี่ เสพยา ถ้าอยู่ในห้องเรียน เด็กจะเกียจคร้าน ง่วงหงาวหาวนอน ตาหรี่ เพราะสู้แสงไม่ได้ เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง