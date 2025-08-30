ชีวิตคุณภาพ

เตือน ‘แสตมป์เมา’ ยาเสพติดชนิดใหม่ ใช้แล้วคลั่ง กำลังระบาดในหมู่เยาวชน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตือนผู้ปกครอง–ครู ต้องรู้จัก “แสตมป์เมา” ยาเสพติดรูปแบบใหม่ฮิตในหมู่เยาวชน มีสาร LSD ในกระดาษเล็ก ๆ ออกฤทธิ์หลอน คลั่ง อันตรายถึงชีวิต

วิธีสังเกต : มักเก็บในซองซิป กันชื้น , ขนาดไม่เกิน 6–8 มม. และมีรอยปรุเหมือนแสตมป์

โทษของยาเสพติด พิษร้ายทำลายชีวิต

ประเภทของยาเสพติด

  • ออกฤทธิ์กดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟิ่น เฮโรอีน เซโคบาร์ทิบาท (บาร์บิทูเรต) เหล้าแห้ง หรือโซโคบาล ทำให้ประสาทมึนชา สมอง อารมณ์ จิตใจ เฉื่อยชา
  • ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคเคน พวกยาม้า ยาขยัน กระตุ้นเร่งประสาททำให้เกิดนิ่ว ตื่นตัว กระวนกระวาย ประสาทไหวตัวอยู่เสมอ
  • ออกฤทธิ์หลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ทำให้เกิดประสาทหลอนเห็นภาพผิดไปจากปกติ
    ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน ทั้งกดประสาท กระตุ้นประสาท และหลอนประสาท เช่น กัญชา

อาการ เด็กที่ติดยาเสพติดมีลักษณะอาการที่สังเกตเห็นได้หลายชนิด ทั้งทางด้านร่างกายและพฤติกรรมแสดงออก ดังนี้

หน้าตาเฉยเมยแบบคนที่มีความทุกข์ ผอมซีด สุขภาพทรุดโทรม ความประพฤติเปลี่ยนไป ละเลยกิจวัตรประจำวัน ระเบียบวินัยลดหย่อน กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว ผิดปกติ โมโหง่าย มีลับลมคมใน ชอบแยกตัวอยู่คนเดียวเงียบ ๆ เบื่อหน่ายการงานและการเรียน ไม่มีแรง อ่อนเพลีย

มักมียาหรืออุปกรณ์แปลกๆเก็บไว้ในห้องส่วนตัว อาจมีอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น กระดาษ ตะกั่ว หลอดกาแฟ ไม้ขีด หลอดฉีดยา เป็นต้น  ใช้เงินเปลืองผิดปกติ มีหนี้สิน บางครั้งขโมย สวมแว่นกันแดดตลอดเวลา เพื่อซ่อนแก้วตาที่วาว เบิกกว้างหรือริบหรี่

ใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข็มที่ฉีดยา มักชอบอยู่ในห้องเก็บของ ซ่อนตัวอยู่ในห้อง อยู่หลังส้วมเพื่อแอบสูบบุหรี่ เสพยา ถ้าอยู่ในห้องเรียน เด็กจะเกียจคร้าน ง่วงหงาวหาวนอน ตาหรี่ เพราะสู้แสงไม่ได้ เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "长 焼大て สสส MWe 安民 เตือนภัย!! เตือเ "แสตมป์เมา" เมา" ยาเสพติดรูปแบบใหม่ ใหม่ ออก ออกฤทธ์ลอนประสากถึงขั้นเสีช เสียว ขอบคุณภาพจาก TikTok @dr.benz_masterpiece"

