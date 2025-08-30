คณะทำงานฯ ถก 4 ประเด็นขาย ‘เครื่องดื่มแอลกอฮอล์’ ออนไลน์ ขอหน่วยงานศึกษาผลกระทบ

คณะทำงานศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลผลกระทบ
วันนี้ (30 สิงหาคม 2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2568 พร้อมด้วย นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ว่าที่ .ร.ต. ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะการขายต่อผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านการบริหารจัดการการกำกับติดตามกฎหมาย การตรวจสอบ การป้องกันและควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ในที่ประชุมจึงร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนวทางการดำเนินการศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีประเด็นสำคัญในการวิเคราะห์เบื้องต้น 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านกฎหมายและการกำกับดูแล เช่น กลไกการออกใบอนุญาตขายสุราด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (E-license), กลไกตรวจสอบอายุผู้ซื้อ/ผู้รับ (Age verification) และระบบการติดตาม ตรวจสอบ บังคับใช้กฎหมาย
2. ด้านสาธารณสุขและสังคม เช่น ผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภค อาชญากรรม อุบัติเหตุจากการดื่ม และผลกระทบต่อการสื่อสารการตลาดและการโฆษณา
3. ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ เช่น บทบาทของแพลตฟอร์ม e-commerce และการจัดส่งสินค้า
4. กรณีศึกษาและแนวทางต่างประเทศ เช่น การจัดการของประเทศที่อนุญาตและใช้มาตรการกำกับดูแล และมาตรการควบคุม (เช่น ระบบยืนยันตัวตน, จำกัดเวลา/พื้นที่จัดส่ง, การติดตามธุรกรรม)
นายศึกษิษฏ์ กล่าวว่า ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลผลกระทบ ทั้งด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และสุขภาพ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมสำหรับบริบทประเทศไทยต่อไป