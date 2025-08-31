สปสช. แจงละเอียดชัดเงื่อนไขใช้ ‘สิทธิบัตรทอง’ แบบไหนต้อง-ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ลดความสับสนให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก สปสช. เปิดเผยว่า ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขโดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ผ่านมา สปสช. ได้มีการพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อระบบบริการโดยลดขั้นตอนการเข้ารับบริการให้กับประชาชน โดยเฉพาะกรณีการใช้ใบส่งตัว อย่างไรก็ดีในด้านของข้อมูลและความจำเป็นทางการแพทย์ ทำให้ในการให้บริการทางหน่วยบริการยังต้องขอใบส่งตัวนี้อยู่ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสน ซึ่งส่วนหนึ่งได้สอบถามมายัง สายด่วน สปสช. 1330
ทพ.อรรถพร กล่าวว่า เพื่อความชัดเจนและลดความสับสนกรณีของการใช้ใบส่งตัว สปสช. จึงขอให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับประชาชน โดยเมื่อไหร่ที่ต้องใช้ใบส่งตัว หลักแล้วผู้ใช้สิทธิบัตรทองจะต้องเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลประจำตัวที่ลงทะเบียนไว้เป็นอันดับแรก เช่น โรงพยาบาลชุมชน หรือคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ แต่หากแพทย์พิจารณาแล้วว่าอาการมีความซับซ้อน ต้องการการวินิจฉัยหรือการรักษาที่เฉพาะทางมากขึ้น แพทย์จะออกใบส่งตัวให้ผู้ป่วยนำไปยืนยันสิทธิที่สถานพยาบาลปลายทาง ซึ่งมีศักยภาพสูงกว่า เช่น โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ใบส่งตัวนี้จึงเป็นเอกสารสำคัญที่ยืนยันว่า ผู้ป่วยได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นแล้ว และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในระดับที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม
ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ส่วนในกรณีที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนั้น สปสช. ได้มีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษในหลายสถานการณ์ที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ทันที โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว เพื่อทำให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิการเข้ารับบริการได้สะดวกเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1.เจ็บป่วยต้องเข้ารับบริการที่หน่วยบริการต่างถิ่น กรณีไม่ฉุกเฉินวิกฤติ หากประชาชนเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วมีอาการเจ็บป่วยทั่วไป เช่น เป็นไข้หวัด ปวดท้อง หรือท้องเสีย สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ รวมถึงคลินิกชุมชนอบอุ่น และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมระบบบัตรทองได้เลยทันที
ทพ.อรรถพร กล่าวว่า 2.เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP) หากอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ตามเกณฑ์ 6 อาการวิกฤติที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กำหนด เช่น หมดสติ ไม่รู้สึกตัว หายใจหอบเหนื่อยรุนแรง เจ็บหน้าอกรุนแรง แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก หรือมีอาการชักต่อเนื่องไม่หยุด ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันที ทั้งรัฐและเอกชน โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว 3.โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการปฐมภูมิ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ครอบคลุมการเข้ารับบริการ ที่ร้านยาคุณภาพและคลินิกพยาบาล ใน 32 กลุ่มอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย คลินิกเวชกรรม รวมถึงผ่านแอพพลิเคชันหาหมอออนไลน์ ตู้ห่วงใยตามจุดชุมชน ใน 42 กลุ่มอาการ และบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ เช่น ทำฟัน กายภาพบำบัด เจาะเลือด ตรวจแล็บตามแพทย์สั่ง และ 4.โรคมะเร็งรักษาทุกที่ (Cancer Anywhere) ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ โดยใช้เพียงใบสรุปการรักษาหรือใบส่งข้อมูลผู้ป่วยในการเข้ารับบริการครั้งแรก หลังจากนั้นไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีกจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการรักษา
ทพ.อรรถพร กล่าวว่า สาเหตุที่ สปสช. ต้องออกมาอธิบายอย่างละเอียด เนื่องจากการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกและถูกต้องมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง หากเข้าใจเงื่อนไขการใช้สิทธิ จะช่วยลดปัญหาความล่าช้า ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกลับไปสถานพยาบาลประจำเพื่อขอใบส่งตัวโดยไม่จำเป็น อีกทั้งยังช่วยให้สถานพยาบาลทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
“ขอย้ำว่าใบส่งตัวยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคที่ซับซ้อนซึ่งต้องรักษาต่อเนื่อง แพทย์ที่ให้การดูแลจะต้องมีข้อมูลประวัติผู้ป่วย อาการและการรักษาก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเอง แต่หากเป็นกรณีเจ็บป่วยต่างถิ่น, กรณีฉุกเฉินวิกฤติ, โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ เจ็บป่วยเล็กน้อย และ โรคมะเร็งรักษาทุกที่ ตามนโยบาย Cancer Anywhere ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิบัตรทองที่หน่วยบริการได้เลย ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ทั้งนี้ หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทอง สามารถสอบถามสายด่วน สปสช. โทร. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” ทพ.อรรถพร กล่าว