กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาฯ แจ้งจำกัดการเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราว

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เปิดอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศแจ้งจำกัดการเข้าใช้พื้นที่ชั่วคราว
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เฟซบุ๊กโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เผยแพร่ประกาศระบุว่า “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร ส.ธ. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ ที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ จะมีการจำกัดการเข้าใช้พื้นที่อาคาร ส.ธ. และลานจอดรถอาคารมงกุฎ-เพชรรัตน ตั้งแต่บัดนี้-วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้”