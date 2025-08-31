รับทัพเยาวชนไทย กวาด 22 เหรียญ แข่ง ‘ฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14‘ เตรียมสู้ศึกเอเชีย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวานนี้ ทางเจ้าภาพฟิลิปปินส์ได้จัดพิธีปิดอย่างยิ่งใหญ่ สุดอบอุ่น ซึ่งในวันนี้ เวลา 15.30 น. ทั้ง 34 คน คณะผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย สำหรับผลงานในครั้งนี้เยาวชนไทยทุกคนทำผลงานได้ดีสามารถคว้าเหรียญรางวัล รวม 22 เหรียญ ประกอบด้วย
5 เหรียญทอง คือ 1. นายนครินทร์ จรูญพันธุ์วณิช สาขาการประกอบอาหาร ควบเหรียญรางวัล Best of Nation 2. นางสาวพัชรมล ลิ่มทอง สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3. นายธนพล ถวิลมาตร์ สาขาการปูกระเบื้อง 4. นายปิยังกูร มารัศมี และนายธีรภัทร เตชะชมภูเวทย์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม) 5. นายคณาธิป กรสันเทียะ และนายสิรภพ ไกรคุ้ม สาขาอุตสาหกรรม 4.0 (ประเภททีม)
เหรียญเงิน จำนวน 4 เหรียญ ประกอบด้วย 1. นายธีรพงษ์ จันทร์เอียด สาขาการปูกระเบื้อง 2. นายรัชชานนท์ ทิพฤาชา สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 3. นายศักรินทร์ สังคนุช สาขาการแต่งผม 4. นายนันท์ธร จอมศิลป์ และว่าที่ร้อยตำรวจตรี กรวิชญ์ ในกระโทก สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ประเภททีม)
เหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ ประกอบด้วย 1. นายสิทธิกานต์ หลวงนา สาขาไม้เครื่องเรือน 2. นายธราเทพ แก้วมงคล สาขาไม้เครื่องเรือน 3. นายธันวา จิตพันธ์ สาขาการแต่งผม
นายเดชา กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีอีก 10 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม ได้แก่ 1. นายฐิติวัฒน์ ชูทรัพย์ สาขาเทคโนโลยีเว็บ 2. นายธีรเดช สุจินดากุล สาขาเทคโนโลยีเว็บ 3. นายอนุวัฒณ์ บำขุนทด สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 4. นายสรวิศ เก่งธัญกรรม สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 5. นายณัฏฐากรณ์ หอมจิตต์ สาขากราฟิกดีไซน์ 6. นายสรัล เอกบุศย์ สาขาการสร้างโมเดลในเกมสามมิติ 7. นางสาวบุษกร เจียมสกุล สาขาการประกอบอาหาร 8. นายวัชระ มาลาศรี และนายสุวิจักขณ์ จักวาโชติ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) 9. นายอรรณนพ กันธิยะ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 10. นายศุภกรณ์ จันทร์คูเมือง สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
“การแข่งขันครั้งนี้ น้อง ๆ เยาวชนได้สร้างเสริมประสบการณ์ ขณะเดียวกันเป็นการโชว์ศักยภาพด้านทักษะฝีมือของแรงงานไทยในภูมิภาคอาเซียน สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน นอกจากนี้ เยาวชนจะได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 3 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2568 และไปแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 48 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี 2569” นายเดชา กล่าว
นายเดชา กล่าวอีกว่า ส่วนการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 15 จะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี 2570 ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และในวันพรุ่งนี้ (1 กันยายน 2568) จะจัดพิธีมอบรางวัล และขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาเป็นประธานมอบรางวัล