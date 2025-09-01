บทสรุป ปะการังเทียมจากขาแท่นขุดเจาะ ความสำเร็จสู่การต่อยอด อนุรักษ์-สร้างภาคีดูแลทะเลไทย
ทะเลไทยเคยเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชุมชนชายฝั่งมายาวนานแต่การเปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ทำให้ธรรมชาติต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่
ท่ามกลางวิกฤตินี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.)ได้ก้าวขึ้นมาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางและการฟื้นฟูท้องทะเลเพื่อคืนชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาอีกครั้ง
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีทช. กล่าวว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา ก็จะถูกส่งต่อไปให้ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รวมถึงบริษัทเอกชนที่ไม่ว่าจะเป็น เชฟรอน หรือปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ที่เขาทำแท่นขุดเจาะ แล้วมีโอกาสที่จะทำโครงการ แบบนี้ เนี่ยครับที่จะนำไปพิจารณาประกอบการ แบบเดียวกันนี้ต่อไป ต่อไปตอนนี้เราได้ข้อมูลเบื้องต้นกับการศึกษา มันสามารถนำไปขยายผลในเชิงนโยบายเพื่อที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการฟื้นฟูทะเลไทยได้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในการทำงานร่วมกันนะครับทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาว
ปิ่นสักก์ สุรัสวดี
สิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือกรมทรัพยากรทางทะเลเนี่ย เราตระหนัก เพราะหน้าที่ที่เราได้รับผิดชอบในการที่จะดูแลทรัพยากรมันยิ่งใหญ่ มันทำคนเดียว มันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหลายมิติ เพราะฉะนั้นในยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรทางทะเลนะครับในปัจจุบันก็คือการสร้างแนวร่วม ไม่ใช่แค่เครือข่าย แต่มันคืออีก อีโคซิสเท็ม ที่เป็นระบบ ว่าใครอยู่ในนี้ ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ ทำงานร่วมกันเป็นยังไง ทำยังไงที่ทำ 1 จะได้ 2 จะได้ 3
” ตัวอย่างเช่นในเรื่องของป่าชายเลนเนี่ยเราก็สร้างเรื่องของภาคีอนุรักษ์ป่าชายเลนแห่งชาตินะครับที่นำสเตกโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ด้าน 6 ด้านมาร่วมกัน ตั้งแต่เอกชน นักวิชาการ เรื่องของชุมชนชายฝั่ง เรื่องของ NGO นะครับ รวมถึงภาครัฐทั้งฝั่งทะเลก็เหมือนกัน เราก็จะสร้าง อีโคซิสเท็ม ในชื่อของ30/30 ที่จะเป็นเป้าหมายให้ทุกกลุ่ม ที่รักทะเลมาร่วมกันทำงาน เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ ครับทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้น ซึ่งมันไม่มีวันพอ เราต้องการให้งานมันต่อยอดกัน แล้วทำ 1 จะต้องได้ 10″นายปิ่นสักก์ กล่าว
อธิบดีทช. กล่าวว่า ผลสรุป ของโครงการนี้ เพื่อที่จะตอบโจทย์ว่า เอาขาแท่นมาทำปะการังเทียม เป็นไปได้ไหมมีผลกระทบอะไรบ้างจะมีมาตรการในการลดผลกระทบอย่างไร และจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ซึ่งก็พอจะสรุปได้ว่า มันมีทางเป็นไปได้ เทคนิคก็มีการขนย้าย ตั้งแต่การขนเปียก การขนแห้งได้หมด รวมถึงการวางในจุดที่เหมาะสม ถ้าเราศึกษาดีพอ มันก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของกระแสน้ำ ผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงกัน ในเรื่องของการรักษาไว้ที่ความหลากหลายทางชีวภาพ แล้วก็ฟื้นฟูความหลากหลายของแนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ของที่เราเอามาทิ้งเอามาวางเป็นปะการังเทียม มันก็สามารถที่จะทำให้แนวปะการัง ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงปลา เพิ่มมากขึ้นเรา ถ้ามันมีการวางแผนที่ดีพอ ประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วย
ความสำเร็จนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อยอดโครงการในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศใต้ทะเลอย่างต่อเนื่อง เพราะทะเลไทยคือสมบัติที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป