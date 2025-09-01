‘พงศ์กวิน’ มอบรางวัลสถานประกอบการยอดเยี่ยม ชูภาคธุรกิจดูแลแรงงานอย่างเป็นธรรม

‘พงศ์กวิน’ ยกย่องสถานประกอบกิจการยอดเยี่ยม 2568 ตอกย้ำธุรกิจไทยรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลแรงงานอย่างเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 1 กันยายน นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2568 (Thailand Labour Management Excellence Award 2025) ยกย่องสถานประกอบกิจการที่มีดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลแรงงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ
นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการทุกแห่งที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2568 (Thailand Labour Management Excellence Award 2025) ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ
“ผมเชื่อว่า รางวัลนี้เป็นเครื่องหมายการันตีที่แสดงให้เห็นว่าสถานประกอบกิจการของท่านมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดูแลแรงงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมกันสร้างสร้างสรรค์วงการแรงงานให้มีความเจริญก้าวหน้า ทำให้แรงงานมีผลิตภาพสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม” นายพงศ์กวิน กล่าว
นายพงศ์กวิน ยังกล่าวถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบาย ว่า กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานให้กลายเป็นความหวัง โอกาส และความเสมอภาค ทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม ภายใต้นโยบาย“กระทรวงแรงงานเพื่อโอกาสแรงงานไทย” โดยเน้นการพัฒนาแรงงานอย่างรอบด้าน การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างแรงงานที่มีคุณภาพไปพร้อมกัน
ด้าน เรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2568 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม
เรือเอก สาโรจน์ กล่าวอีกว่า ซึ่งทั้ง 3 สถานประกอบกิจการนี้ มีการบริหารแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้มอบรางวัลเกียรติยศและใบรับรองแก่สถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินการในกิจกรรมแต่ละด้าน อาทิ รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย ต่อเนื่อง ปีที่ 15 รางวัลเกียรติยศสูงสุดยิ่งสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศปีที่ 20 และรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (Thailand Safety Award) ปีที่ 25 และปีที่ 20 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูสถานประกอบกิจการที่สามารถดำเนินการในแต่ละด้านได้อย่างดี
“อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบกิจการนั้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน และสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมแรงงานให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืน” อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน