อย.เตือนผู้บริโภค ผงเฮนน่าออร์แกนิค ใช้ย้อมผม พบ ‘แบคทีเรีย-ยีสต์-รา’ เกินมาตรฐาน

อย. แจ้งเตือน ‘ยาย้อมผมออร์แกนิค’ ตรวจเจอ ‘แบคทีเรีย-ยีสต์-รา’ เกินมาตรฐานกำหนด
เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เผยแพร่ประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์เครื่องสำอางให้ประชาชนทราบ ระบุว่า อย.ได้เก็บตัวอย่างเครื่องสำอางจากด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยได้เก็บตัวอย่าง เครื่องสำอาง ไพรทอง ผงเฮนน่าออร์แกนิค (PRAITHONG ORGANIC HENNA POWDER) ครั้งที่ผลิต Lot No.2408-05 วันที่ผลิต MFD. 08/2024 วันหมดอายุ EXP. 08/2027 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พบจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) เกินมาตรฐานกำหนด จัดเป็นเครื่องสำอางที่มีลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2559 จึงขอประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์เครื่องสำอางให้ประชาชนทราบ ดังนี้
เครื่องสำอาง ไพรทอง ผงเฮนน่าออร์แกนิค (PRAITHONG ORGANIC HENNA POWDER) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 83-2-6500003695 นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ไพรทอง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 48/4 ม.1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ผลิตโดย HNCO ORGANICS PVT LTD India เอชเอ็นซีโอ ออร์แกนิค อินเดีย ครั้งที่ผลิต Lot No.2408-05 วันที่ผลิต MFD. 08/2024 วันหมดอายุ EXP. 08/2027
ผลตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางดังกล่าว ตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ คือตรวจพบจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) 19,000 โคโลนีต่อกรัม ซึ่งมากกว่า 1,000 โคโลนีต่อกรัม
ข้อแนะนำ
ขอให้เลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ประชาชนควรเลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทเครื่องสำอาง ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย ควรซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://cosmetic.fda.moph.go.th/ประกาศผลการวิเคราะห์/ กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ