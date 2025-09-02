ษัษฐรัมย์ แนะ รมว.แรงงานคนใหม่ ต้องเผยข้อมูล-ดึงประกันสังคมพ้นราชการ ทำได้ทันทีก่อนยุบสภา

‘ษัษฐรัมย์’ ชี้ภารกิจเร่งด่วน รมว.แรงงาน คนใหม่ ต้องเปิดเผยข้อมูล-ดึงประกันสังคมพ้นระบบราชการ ทำได้ทันทีภายใน 4 เดือนก่อนยุบสภา
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน คณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจเร่งด่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่สามารถดำเนินการได้ทันที ภายในกรอบระยะเวลา 4 เดือนก่อนการยุบสภาว่า มีหลายสิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งโดยปกติแล้วการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมอำนาจจะอยู่ที่บอร์ดประกันสังคม แต่หลายครั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้หลายๆ นโยบายที่ผ่านมติบอร์ดแล้วให้สามารถดำเนินการรวดเร็วขึ้นได้
นายษัษฐรัมย์กล่าวอีกว่า ประเด็นที่ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและทีมประกันสังคมก้าวหน้าเห็นว่าเป็น “Quick Win” ที่ควรทำอย่างเร่งด่วน คือการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของประกันสังคมให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการลงทุน รายงาน รวมถึงบันทึกผลการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการรับรองแล้ว โดยมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเปิดเผยให้ผู้ประกันตนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
“ปัญหาใหญ่ของประกันสังคมคือการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่กระทบคนจำนวนมาก แต่พบว่าผู้เกี่ยวข้อง ทั้งข้าราชการและตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ กลับไม่ได้รับผิดชอบต่อสาธารณะในแง่ของการตัดสินใจ ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลสู่พื้นที่สาธารณะจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเร่งด่วนก่อนที่จะมีการยุบสภา” นายษัษฐรัมย์กล่าว
สำหรับการผลักดันกฎหมายให้นำสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ออกนอกระบบราชการนั้น นายษัษฐรัมย์กล่าวว่า ได้พยายามสื่อสารกับพรรคประชาชนแล้วว่า หากจะพูดถึงการปฏิรูปสังคม การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือการแก้กฎหมายใดๆ เรื่องกองทุนประกันสังคมถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะเกี่ยวพันกับผู้คนกว่า 20 ล้านคนในวัยทำงาน ซึ่งที่ผ่านมาก็พบปัญหามากมาย ดังนั้น การนำ สปส.ออกนอกระบบราชการให้เป็นองค์กรอิสระ ที่แม้ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของภาครัฐ แต่มีอิสระด้านการบริหารและสามารถยึดโยงกับผู้ประกันตนได้โดยตรง ไม่ใช่ยึดโยงกับฝ่ายบังคับบัญชาตามระบบราชการ ถือเป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเช่นกัน
“นโยบายต่างๆ ที่ผ่านมติของบอร์ดประกันสังคมไปแล้ว การแสดงสปิริตสำคัญคือการผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้สามารถลุล่วงได้ตามกรอบระยะเวลา และอย่างที่กล่าวไปข้างต้น การเปิดเผยข้อมูลและการทำงานอย่างโปร่งใสจะนำให้ผู้คนสนใจประกันสังคมมากขึ้น และทำให้การตัดสินใจต่างๆ ยึดโยงกับผู้ประกันตน ไม่ใช่ถูกกำหนดโดยสายการบังคับบัญชาตามระบบราชการที่เป็นอุปสรรคของการทำงานในการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงประกันสังคม ในตลอดระยะเวลา 1 ปีครึ่งที่ผมได้เห็นด้วยตาตัวเอง” นายษัษฐรัมย์กล่าว
นายษัษฐรัมย์ยังกล่าวถึงคุณสมบัติเลขาธิการ สปส.คนต่อไปด้วยว่า แม้ความรู้และความสามารถจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่จำเป็นคือเจตจำนงที่จะเปิดเผยและให้แสงสว่างส่องเข้ามาในการดำเนินงานของ สปส.นั้นสำคัญที่สุด เราไม่ได้ต้องการนักเทคนิค หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากมายขนาดนั้น แต่เราต้องการคนที่จะยอมให้แสงสว่างส่องเข้ามา ซึ่งนี่คือคุณลักษณะที่สำคัญ
“เชื่อผมเถอะว่าผู้ที่มีความสามารถด้านการลงทุนมีอยู่มาก แต่ผู้ที่จะมีแรงจูงใจในการเปิดหน้าต่างให้แสงสว่างส่องและนำผู้คนเข้าไปดูให้เห็นนั้นมีอยู่จำกัดมาก ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขสำคัญในช่วงการเปลี่ยนผ่าน” นายษัษฐรัมย์กล่าว