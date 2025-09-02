กรมแพทย์มั่นใจงบสร้างสถาบันมะเร็งฯแห่งใหม่ ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
วันนี้ (2 กันยายน 2568) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ สธ.ขอบคุณคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่มีมติเห็นชอบงบประมาณโครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ของกรมการแพทย์ ในวาระ 2-3 โดยไม่มีการถูกตัดงบประมาณแต่อย่างใด และขอบคุณในข้อห่วงใยของ ส.ส.และ กมธ.ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้ กรมการแพทย์จะขอรับไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (บางขุนเทียน) เกิดขึ้นเนื่องมาจากอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ จากสถิติปัจจุบันพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คนต่อปี และผู้เสียชีวิตกว่า 86,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันมะเร็งแห่งชาติหนึ่งในหน่วยงานหลักของกรมการแพทย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูงด้านโรคมะเร็งที่มีภารกิจในการดูแลรักษาและรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งที่มีความซับซ้อนจากทั่วประเทศ โดยแต่ละปีมีผู้เข้ารับบริการประมาณ 50,000 ราย หรือมากกว่า 270,000 ครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (เพิ่มจาก 232,640 ในปี 2565 เป็น 276,760 ครั้งในปี 2567) นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการจัดทำข้อมูลด้านโรคมะเร็ง จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งของประเทศ และจัดทำข้อเสนอด้านสิทธิประโยชน์แก่กองทุนต่างๆ เช่น สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และ ข้าราชการ ในด้านการคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
“ด้วยปัจจุบัน สถานที่ตั้งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่อย่างจำกัดเพียง 5 ไร่เศษ และก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2512 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน กว่า 55 ปี ตัวอาคารจึงมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรม การปรับปรุงซ่อมแซมขยับขยายพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยไม่สามารถทำได้โดยสะดวกเนื่องจากโครงสร้างเดิมไม่เอื้ออำนวยและมีพื้นที่ใช้สอยจำกัด อีกทั้งยังติดขัดด้วยข้อกฎหมายผังเมืองของกรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงไม่สามารถสร้างเป็นอาคารสูงได้ ต่อมาในปี 2565 กรมการแพทย์ สธ.ได้รับที่ดินบริจาคจากครอบครัวคนึงสุขเกษม จำนวน 90 ไร่ ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ภายใต้วัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นสาธารณประโยชน์ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยไม่มีค่าตอบแทนและเงื่อนไข ด้วยเหตุนี้ กรมการแพทย์จึงได้พิจารณานำพื้นที่บริจาคนี้ดำเนินโครงการพัฒนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (บางขุนเทียน) เพื่อรองรับและตอบสนองต่อการให้บริการทางด้านการแพทย์แก่ประชาชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัย และฝึกอบรมเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีประมาณ 1,000 คน ซึ่งมีเพียงพอสำหรับการดำเนินงานในอาคารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ บางขุนเทียน เมื่อเริ่มเปิดใช้งานจริง” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว
สำหรับโครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่นี้ จะใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี ระหว่างปี 2569-2573 ด้วยวงเงินงบประมาณ 3,307 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก มีห้องตรวจ จำนวน 95 ห้อง ศูนย์เคมีบำบัด ศูนย์รังสีรักษาที่รองรับเครื่องฉายรังสี 4 เครื่อง ศูนย์ผ่าตัดและการรักษาผ่านสายสวนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ศูนย์ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย อาคารผู้ป่วยในที่ประกอบด้วย ICU จำนวน 10 เตียง หอผู้ป่วย จำนวน 250 เตียง รวมถึงหอผู้ป่วยสำหรับการดูแลประคับประคองผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย รองรับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยด้านโรคมะเร็ง ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพเฉพาะทาง สำหรับบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับปัญหาด้านโรคมะเร็งที่ยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย ที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สำหรับโครงการเครื่องฉายรังสีแบบ heavy ion/proton เป็นเทคโนโลยีการฉายรังสีที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน ยังเป็นแผนอนาคตในระยะถัดไปหลังจากการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่แล้วเสร็จ ซึ่งยังอยู่ในการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการ และจัดทำการประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุน และยังไม่มีการเสนอของบประมาณในส่วนนี้ ดังนั้น กรมการแพทย์ขอยืนยันว่า การใช้งบประมาณดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรในปัจจุบัน รวมทั้งการดำเนินแผนงานในอนาคตจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและรัดกุมที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน