ทอม เครือโสภณ หนุนนโยบาย ‘กัญชา’ การแพทย์ ย้ำครม.ใหม่ควรดีใจ มีคนทำไว้แล้ว

ทอม เครือโสภณ หนุนนโยบาย ‘กัญชา’ ทางการแพทย์ ชี้ไปต่อได้เลย และ ครม.ใหม่ควรดีใจ มีคนทำไว้แล้ว
ตามที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย สมาคมสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME และผู้แทนจากภาคธุรกิจกัญชา ได้ร่วมพัฒนาระบบ CannaMed Connect แพลตฟอร์มกลางที่สนับสนุนการควบคุมการใช้กัญชาอย่างรอบด้าน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2568 และ การพัฒนาระบบควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ นั้น
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายจุลภาส เครือโสภณ หรือ “ทอม เครือโสภณ” นักธุรกิจชื่อดังและผู้ก่อตั้งบริษัท Golden Triangle Health จำกัด (GTH) เปิดเผยว่า ตนเชื่อว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทย และนโยบายของพรรคเพื่อไทย ในเรื่องของกัญชานั้น โดยหลักการแล้ว ไม่แตกต่างกัน เพราะยังดำเนินไปด้วยแนวความคิดกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งตั้งแต่วันแรกที่พรรคภูมิใจไทยได้เสนอนโยบายนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ก็เน้นย้ำว่า ต้องเป็นกัญชาทางการแพทย์ จนกระทั่งได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการ สธ. ต่อมานโยบายกัญชาในยุคของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ สธ. จากพรรคเพื่อไทย ก็เน้นย้ำเรื่องกัญชาทางการแพทย์เหมือนกัน
“ปัญหาของปัญหาเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมให้ร่างกฎหมายเข้าไปเพื่อผ่านสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เป็นกัญชาทางการแพทย์และมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน ดังนั้น เชื่อว่าพรรคเพื่อไทย นำโดย นายสมศักดิ์ ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำต่อได้เลย เพราะจริงๆ แล้ว ไม่ว่าพรรคน้ำเงินหรือพรรคแดง ก็อยากให้เป็นกัญชาทางการแพทย์
แต่สิ่งสำคัญที่สุด ต้องให้ทั่วโลกเข้าใจว่า กัญชาในเมืองไทยยังถูกกฎหมายอยู่ สำหรับคนที่จำเป็นต้องใช้ ไม่ใช่คนที่อยากใช้ ซึ่งตรงกับนโยบายของนายอนุทินมาโดยตลอด ที่ระบุว่า ใครจำเป็นต้องใช้ ก็ต้องได้ใช้ แต่ถ้าเกิดใครใช้เพื่อเพียง Get High (มึนเมา) ไม่เคยเป็นนโยบายของนายอนุทินเลย” นายจุลภาส กล่าว
นายจุลภาส กล่าวต่อไปว่า เชื่อว่าสิ่งที่ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ว่าที่ปลัด สธ.คนใหม่ ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าหากพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเป็นรัฐบาล ก็สามารถดำเนินต่อได้เลย
ผู้สื่อข่าวถามว่า ผู้ประกอบการมีความสบายใจในนโยบายกัญชามากขึ้นหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนผ่านจากพรรคสีแดงมาเป็นพรรคสีน้ำเงิน นายจุลภาส กล่าวว่า ตนมองว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง ว่าจะเป็นพรรคสีแดงหรือพรรคสีน้ำเงิน แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการในประเทศไทยก็มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยากทำถูกกฎหมาย และกลุ่มที่อยากทำเถื่อน
“ถ้าหากเป็นกลุ่มที่อยากทำถูกกฎหมายแล้ว เชื่อว่า กฎหมายที่นายสมศักดิ์ และ นพ.สมฤกษ์ ได้ร่างออกมานั้น รวมถึงตัวนายอนุทินเอง ก็อยากได้แนวกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งพวกที่ทำถูกกฎหมายไม่เคยมีปัญหาเลย ส่วนผู้ที่ทำผิดกฎหมายอยากขายให้คนสูบแล้วฟิน พวกนี้ก็จะมีปัญหาตลอด เพราะไม่อยากเข้าสู่ระบบทางการแพทย์ หรือระบบเทเลเมดิซีน (Telemedicine) ไม่อยากถูกฝึกอบรมตามที่สมาคมสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้ทำอยู่ในตอนนี้” นายจุลภาส กล่าวและว่า
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยกำลังพัฒนาผู้ช่วยแพทย์ หรือ บัดเทนเดอร์ (Budtender) ที่อยู่ในร้านกัญชาให้เข้าสู่ระบบธุรกิจขนาดย่อม ดังนั้น สิ่งเหล่านี้ดีทั้งหมด และสิ่งที่นายสมศักดิ์และ นพ.สมฤกษ์ ร่างขึ้นมาไม่มีอะไรที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินต้องการอยู่แล้ว
นายจุลภาส กล่าวว่า ก่อนที่ นพ.สมฤกษ์ จะมาดูแลเรื่องนี้ ก่อนที่นายสมศักดิ์จะมาตั้งใจเรื่องนี้ ยอมรับว่าผู้ประกอบการมากกว่าครึ่งหนึ่งถอดใจ “แต่วันนี้เห็นแสงอาทิตย์ที่ค่อนข้างชัดเจนว่า เราจะไปทางการแพทย์ นี่คือระบบ นี่คือเทเลเมดิซีน มีการฝึกอบรม ทุกอย่างก็จะไปข้างหน้าได้” นายจุลภาส กล่าวและว่า ตนมองว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะใหม่ที่จะขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่จะต้องตั้งใจในเรื่องของปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ
ฉะนั้น เรื่องกฎหมายกัญชาทางการแพทย์ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ ครม.ใหม่ควรจะดีใจ เพราะว่าฝ่ายการเมืองครั้งนี้เขาจบให้แล้ว ทำไว้แล้ว เพียงแต่เข้ามาแล้วก็ทำตามในสิ่งที่ประชาชนส่วนรวมต้องการ ทำให้ประเทศไทยไม่เสียชื่อ ไม่กลายเป็นประเทศยาเสพติด แต่เป็นประเทศกัญชาทางการแพทย์ เรื่องนโยบายกัญชา รัฐบาลใหม่ไม่ต้องแตะแล้ว เพราะเป็นไปตามทิศทางกัญชาทางการแพทย์ เป็นสิ่งที่คนอยากทำถูกกฎหมายต้องการ