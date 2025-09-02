แพทย์ เตือน โรคหลอดเลือดสมอง ไม่เลือกอายุ เปิดปัจจัยเสี่ยง-สัญญาณเตือนจากร่างกาย

แพทย์ เตือน โรคหลอดเลือดสมอง ไม่เลือกอายุ เผย ปัจจัยเสี่ยง-สัญญาณเตือนจากร่างกายที่ต้องสังเกต
โรคหลอดเลือดสมอง หรือ สโตรก (Stroke) เรียกว่าเป็นภัยเงียบสำหรับคนสูงวัย แต่ในปัจจุบันพบคนอายุน้อยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดเพิ่มขึ้น โดย Mahidol Channel ได้ออกมาเปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ไม่เลือกอายุ ใครก็เสี่ยงได้ ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 300,000-400,000 คนต่อปี หรือประมาณ 500 คนต่อประชากร 100,000 คน แม้กระทั่งคนอายุประมาณ 30 ปี ก็มีโอกาสพบโรคนี้ได้เช่นกัน
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือภาวะที่สมองขาดเลือดอย่างเฉียบพลัน มี 3 ลักษณะหลัก ได้แก่
1.เส้นเลือดสมองตีบ – จากการสะสมของคอเลสเตอรอลในผนังหลอดเลือด
2.เส้นเลือดสมองอุดตัน – จากลิ่มเลือดหรือก้อนเลือดที่ไหลมาอุด
3.เส้นเลือดสมองแตก – มักเกิดจากความดันโลหิตสูงร่วมกับหลอดเลือดที่เปราะบาง
ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ
1.โรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
2.โรคหัวใจ โดยเฉพาะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งอาจทำให้เกิดลิ่มเลือด
3.การสูบบุหรี่
4.การใช้ฮอร์โมนเพศหญิง
แม้ผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงมากกว่า แต่คนอายุน้อยก็ไม่ควรมองข้าม เพราะปัจจุบันพบว่า คนรุ่นใหม่มีภาวะอ้วนมากขึ้น และ บางรายมีความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองจากกรรมพันธุ์ อุบัติเหตุก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกัน
สัญญาณอันตรายที่ควรสังเกต
– ปากเบี้ยว
– พูดไม่ชัด
– แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก
หากพบอาการเหล่านี้ ควรรีบโทร 1669 ทันที เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพราะทุกวินาทีที่ช้าไป อาจหมายถึงเซลล์สมองที่เสียหายเพิ่มขึ้น
สิทธิการรักษาและแนวทางป้องกัน
ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิบัตรทองหรือประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ในกรณีฉุกเฉิน และเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงทันที แม้การรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยบางรายกลับมาใกล้เคียงกับภาวะปกติ แต่ก็มีโอกาสที่จะหลงเหลือความผิดปกติทางร่างกาย
จึงควรเน้นการป้องกันเป็นหลัก ตามแนวทางดังนี้
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในเกณฑ์
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงบุหรี่และควบคุมน้ำหนัก
- ใช้ฮอร์โมนภายใต้คำแนะนำของแพทย์
ข้อมูลโดย นพ.อภิรัติ พูลสวัสดิ์ แพทย์ประจำแผนกอายุรกรรม ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล