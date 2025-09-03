‘พงศ์กวิน’ มั่นใจ ‘วรรณพงษ์’ คุณสมบัติเหมาะสมนั่ง ‘ปลัดแรงงาน’ คนใหม่ เน้นการลงทุน-ต่างด้าว
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จ.นนทบุรี ถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โอน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ว่า การเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงฯ คนใหม่ เนื่องจาก พ.ต.ท.วรรณพงษ์ มีคุณสมบัติตรงตามกับที่ตนตั้งไว้ โดยเป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์การศึกษาในโครงการของสถาบันวิทยาการลงทุน (วตท.) ซึ่งเป็นหน่วยงายภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่ามีพื้นฐานเรื่องการลงทุนที่ดี
“ประกอบกับ จากการหารือกับท่านเอง ก็คิดว่าท่านสามารถทำให้กระทรวงแรงงานพัฒนาได้ต่ออย่างแน่นอน และยืนยันว่า ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณสมบัติ เพราะไม่มีการลดมาตรฐานจากที่ตนได้วางไว้อย่างแน่นอน ส่วนกรณีที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า จะพิจารณาบุคลากรภายในกระทรวงแรงงานก่อนนั้น เนื่องจากในปีนี้ ผู้ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ ได้ จะต้องอยู่ในระดับ C10 เพื่อไประดับ C11 หรือ ระดับอธิบดี หรือ รองปลัด แต่รองปลัดของกระทรวงแรงงาน ได้มีการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีหลายคน จึงทำให้ตำแหน่งที่จะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯ ขาดผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ จำเป็นต้องนำคนนอกเข้ามา” นายพงศ์กวิน กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า การนำคนนอกเข้ามาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงฯ จะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของข้าราชการภายในกระทรวงแรงงานหรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ไม่น่าจะส่งผลกระทบ เพราะจากการสอบถามทุกคน ก็มีหลายคนที่รู้จักกับปลัดกระทรวงฯ คนใหม่อยู่แล้ว และระบุว่า คนนี้ทำงานดี และมั่นใจว่า ปลัดกระทรวงฯ คนใหม่จะสามารถขับเคลื่อนแรงงานในมิติอื่นๆ นอกเหนือจากการลงทุนได้อย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า คิดเห็นอย่างไรในเรื่องการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเหมือนเป็นการล้างบาง นายพงศ์กวิน หัวเราะพร้อมกล่าวว่า คงไม่ขนาดถึงนั้น แต่ถือว่าเหมือนเป็นการแต่งตั้งตามความเหมาะสมมากกว่า ผู้ใดที่มีคุณสมบัติครบ หรือไม่ว่าใครเข้ามาบริหารกระทรวงฯ เชื่อว่าก็ต้องการให้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ซึ่งมองว่า หากคนที่มีคุณสมบัติได้ ก็ควรที่จะสนับสนุน
เมื่อถามว่า ในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงฯ คนใหม่ นอกจากคุณสมบัติด้านการลงทุนแล้ว ยังเน้นเรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวด้วยหรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวยอมรับว่า มีส่วนกับเรื่องนี้ ส่วนหลังจากนี้ จะมีการแต่งตั้งตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) คนใหม่ เนื่องจากนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดี กพร. คนปัจจุบันกำลังจะเกษียณราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ขณะนี้กำลังมองหาอยู่ แต่อาจจะไม่ทันยุคของตนก็ได้ เนื่องจากสถานการณ์การเมืองยังไม่แน่นอน และไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีคนในใจ