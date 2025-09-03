หมอยัน กิน NAC ไม่ช่วยผิวชาว อย่าหลงเชื่อโฆษณา ใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ เผย ประโยชน์แท้จริง

หมอยัน กินNAC ไม่ช่วยผิวชาว อย่าหลงเชื่อโฆษณา ใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ เผย ประโยชน์แท้จริง
วันที่ 3 กันยายน นพ.ฆนัท ครุธกูล อายุแพทย์ นายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพ กล่าวถึงเรื่องกระแสการกินแนค หรือ NAC (N-Acetylcysteine) แล้วช่วยให้ผิวขาวขึ้นมาได้ ว่า NAC เป็นยาที่ใช้จริงในวงการแพทย์ เช่น รักษาพิษจากพาราเซตามอล หรือเป็นยาละลายเสมหะ เป็นสารตั้งต้นในการสร้างกลูต้าไธโอน จึงถูกนำมาอ้างว่าอาจทำให้ผิวขาวได้ แต่จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีงานวิจัยที่เชื่อถือได้ ว่าการกิน NAC ทำให้ผิวขาวขึ้นจริงได้
นพ.ฆนัท กล่าวว่า หลายปีก่อน การ ฉีดกลูต้าไธโอนเข้ากระแสเลือด เป็นที่นิยมมาก โดยมีการโฆษณาว่าทำให้ผิวขาวใส เนียนขึ้น แต่ความจริงคือ ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ว่าฉีดแล้วผิวจะขาว กลับมีรายงานผลข้างเคียง เช่น ภูมิแพ้ ตับผิดปกติ หรือเสี่ยงติดเชื้อจากการฉีด กระทั่ง หน่วยงานด้านสาธารณสุขเคยออกมาเตือนอย่างเป็นทางการ ว่าไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้
“ต่อมา ก็มีกระแสการกินวิตามินเพื่อทำให้ผิวขาว เช่น วิตามินซีขนาดสูง : อ้างว่าช่วยให้ผิวขาวอมชมพู วิตามินอี คอลลาเจน หรือสูตรผสมต่าง ๆ ความจริงคือ วิตามินเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนผิวคล้ำให้เป็นขาว อย่างที่โฆษณา นอกจากนี้หากไม่รับในปริมาณสูงอาจส่งผลเสียจากสุขภาพได้หรือการ สมุนไพรและสารสกัดต่าง ๆ ที่มีการโฆษณา เช่น สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส (Pycnogenol) หรือสมุนไพรอื่น ๆ ที่อ้างว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าช่วยทำให้ผิวขาวได้จริง”นพ.ฆนัท กล่าว
นพ.ฆนัท กล่าวว่า ความจริงคือ เราไม่สามารถเปลี่ยนพันธุกรรมผิวให้ขาวขึ้นได้อย่างถาวร แต่สามารถทำให้ผิว ดูกระจ่างใสและสุขภาพดี ได้ด้วยวิธีที่ปลอดภัย เช่น
ป้องกันแดดโดยการ ทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน เลี่ยงแดดจัด โดยเฉพาะช่วง 10 โมง ถึง บ่าย 3 โมง การกินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ วิตามินซี วิตามินอี และสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ นอนพักผ่อนเพียงพอทั้งนี้ การนอนดึกทำให้ผิวหมองคล้ำและ ดูแลสุขภาพโดยรวม เลิกสูบบุหรี่ จำกัดแอลกอฮอล์
“สีผิวของเรานั้น ถูกกำหนดโดยพันธุกรรมและปริมาณเมลานินในผิว ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการกินหรือฉีดสารใด ๆ เช่น กลูต้าไธโอนหรือ NAC การโฆษณาว่าสามารถทำให้ผิวขาวได้มักเป็นการกล่าวอ้างที่เกินจริงและขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การหลงเชื่อ โฆษณามักทำให้เข้าใจผิด โดย สินค้าและบริการที่อ้างว่าทำให้ผิวขาว เช่น กลูต้าไธโอน วิตามิน หรือ NAC มักใช้การตลาดที่เน้นค่านิยม ผิวขาวเท่ากับ ความงาม ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและเสียเงินโดยไม่จำเป็น”นพ.ฆนัท กล่าว