‘พงศ์กวิน‘ ยันสอบตึก Skyy9 ไม่ล่ม แม้การเมืองไม่นิ่ง พร้อมตั้งกก. ชุดใหม่ เริ่มประชุมนัดแรกสัปดาห์หน้า

’พงศ์กวิน‘ ยันสอบตึก Skyy9 ไม่กระทบ แม้การเมืองไม่นิ่ง พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบฯ ชุดใหม่ ดึง ’ปลัดศธ.‘ นั่งประธาน คาดเริ่มประชุมรัดแรกสัปดาห์หน้า
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จ. นนทบุรี นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงวินัยข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตึก Skyy9 ในช่วงสถานการณ์การเมืองมีการเปลี่ยนผ่าน ว่า ตนเชื่อว่าการเมืองไม่มีผลกระทบกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาแทนตน หรือจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคต ก็จะไม่มีผลกระทบ เพราะเชื่อว่าทุกๆคนที่เข้ามา จะมีความมุ่งมั่นทำให้ดีขึ้น ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็ได้มีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงผลการตรวจสอบว่าจะเป็นเช่นไรเพื่อดำเนินการต่อไป และเมื่อรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามา ตนก็เชื่อว่าจะสานต่อกระบวนการ ไม่มีขาดตอนแน่นอน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกินความคาดการณ์หรือไม่ ในการที่จะเข้ามาปฏิรูปสปส. ให้โปร่งใส นายพงศ์กวิน กล่าวว่า การเมืองทุกอย่างไม่แน่นอนตั้งแต่ต้น ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นจึงถือว่าไม่เกินความคาดหมาย เพียงแต่ยังต้องการมีเวลาเพื่อทำประโยชน์ให้มากกว่านี้
เมื่อถามถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ ชุดใหม่ เป็นการแต่งตั้งขึ้นในยุคใด นายพงศ์กวิน ยอมรับว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดใหม่ได้แต่งตั้งขึ้นในยุคของตน เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดที่ผ่านมา มีนายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน แต่เนื่องจากท่านปลัดฯ ได้ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ เนื่องจากติดภารกิจ ตนจึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ชุดใหม่ โดยเชิญนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มาเป็นประธานการตรวจสอบแทน
“โดยตั้งเป้ากรอบระยะเวลาการตรวจสอบไว้ที่ 3 เดือน แต่เนื่องจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมลาออก จึงต้องยืดเวลาการตรวจสอบออกไป โดยการประชุมจะต้องเริ่มด้วยการที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ เรียกประชุม แต่เท่าที่ผมทราบ จะมีการเรียกประชุมนัดแรกในสัปดาห์หน้า และจะมีการกำหนดการประชุมว่าจะเป็นไปในทิศทางใด และกรอบเวลาเป็นอย่างไร” นายพงศ์กวิน กล่าว