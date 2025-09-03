‘พงศ์กวิน’ ปลื้มไทยเป็นเจ้าภาพ ASEAN-OSHNET ดันมาตรฐานความปลอดภัยแรงงาน

‘พงศ์กวิน’ ปลื้มไทยเป็นเจ้าภาพ ASEAN-OSHNET ดันมาตรฐานความปลอดภัยแรงงานอาเซียน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ 6 และเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ
นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน และยังตรงกับวาระครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้งเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET) ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในภูมิภาคอาเซียน แม้โลกการทำงานจะเผชิญการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และความเสี่ยงใหม่ ๆ แต่ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้แรงงานทุกกลุ่มมีความปลอดภัยในการทำงาน
“ความท้าทายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปัจจุบัน ไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขได้เพียงลำพัง ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนามาตรฐานร่วมกัน รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้อาเซียนเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายพงศ์กวิน กล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังกล่าวถึงนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงานว่า เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับความปลอดภัยของแรงงานทุกกลุ่ม โดยเน้น 3 เรื่องสำคัญ คือ การป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยจัดการความเสี่ยง และการดูแลสุขภาพแรงงานอย่างรอบด้าน และสำหรับพิธีมอบรางวัล ASEAN-OSHNET Awards ถือเป็นแรงกระตุ้นให้ภาคธุรกิจในภูมิภาคหันมาให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสะท้อนประโยชน์โดยตรงสู่แรงงาน
“ผมขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล และขอบคุณผู้แทนประเทศสมาชิก องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนให้ ASEAN-OSHNET เติบโตต่อเนื่อง พร้อมแสดงความมั่นใจว่าการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดข้อเสนอเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานอาเซียนให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต” นายพงศ์กวิน กล่าว
นายพงศ์กวิน กล่าวย้ำว่า ความปลอดภัยไม่ใช่ต้นทุน แต่เป็นการลงทุน ยิ่งเราดูแลแรงงานได้ดี ธุรกิจก็ยิ่งแข็งแรง ประเทศก็ยิ่งก้าวหน้า จึงอยากฝากให้สถานประกอบกิจการทุกแห่ง เห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยง แต่ยังทำให้แรงงานทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้าน เรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานวันนี้มี 2 กิจกรรมหลัก คือ พิธีมอบรางวัล ASEAN-OSHNET Excellence Awards และรางวัล ASEAN-OSHNET Best Practice Awards โดยมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล มาจาก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์เวียดนาม และประเทศไทย เพื่อยกย่ององค์กรที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานระดับสูง พร้อมกระตุ้นให้องค์กรอื่น ๆ ในภูมิภาคตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ การประชุมวิชาการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ 12 เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศได้แลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรม และนำไปปรับใช้ในการดูแลแรงงานของเราให้ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น