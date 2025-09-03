‘วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย’ นั่งเก้าอี้ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อฯ คนใหม่
วันนี้ (3 กันยายน 2568) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสถาบันอิศรา ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นการหารือผ่านระบบ ZOOM มีวาระพิจารณาคัดเลือกประธานมูลนิธิฯ คนใหม่ เนื่องจาก นายมานิจ สุขสมจิตร ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานมูลนิธิฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเลือก น.ส.วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ แทน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเลือก น.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ อดีตกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนนายมานิจ เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารงานกำหนดทิศทางนโยบายของมูลนิธิฯ ต่อไป ขณะที่ได้แต่งตั้งให้ นายมานิจเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ในฐานะที่ได้เสียสละเพื่อมูลนิธิฯ และวงการสื่อมวลชนไทยมาอย่างยาวนาน