จัดกิจกรรม กินเป็นอยู่ดี สู้ภัยมะเร็ง 14 ก.ย.นี้ ให้ความรู้ด้านโภชนาการ-การดูแลสุขภาพ
ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง จัดกิจกรรม “กินเป็นอยู่ดี สู้ภัยมะเร็ง” เชิญร่วมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ในวันที่ 14 ก.ย.นี้ ให้ความรู้ด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้รักสุขภาพ
ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในหัวข้อ “กินเป็นอยู่ดี สู้ภัยมะเร็ง” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม Glowfish (Conference Hall 1-2) อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม (ติด BTS ช่องนนทรี ทางออก 2)
ภายในงานจะได้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ ดร.พรพิมล นันท์ธนะวานิช อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย และนักกำหนดอาหารวิชาชีพ หัวข้อบรรยาย: “อาหารกับมะเร็ง: ทางรอดเสริมการรักษา”
– ภาพรวมโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
– การเลือกอาหาร: อะไรควรกิน อะไรควรเลี่ยง
– เจาะลึกกินอย่างไรให้ร่างกายพร้อมสู้ผลข้างเคียงการรักษา
– บทบาทของอาหารในการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยมะเร็ง
แพทย์จีน ธนกร ชาญนุวงศ์ อาจารย์คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และแพทย์จีนประจำเล่อคังคลินิก หัวข้อบรรยาย: “อยู่ดีด้วยสมุนไพร”
– เกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพเมื่อเป็นมะเร็ง
– การจัดการผลข้างเคียงการรักษามะเร็งแบบแพทย์แผนจีน
– สูตรสมุนไพรเพื่อเสริมสุขภาพ ไม่ขัดแย้งกับการรักษาแผนปัจจุบัน
– แนะนำวิธีปรับสมดุลร่างกายฟื้นฟูหลังการรักษา
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงผู้ที่สนใจเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการและสมุนไพร
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 087-678-6025 Line: @Tianxian FB: ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง และ Website: www.siamca.com
