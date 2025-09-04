ครบบรอบ 35 ปี ‘ประกันสังคม’ เดินหน้าเพิ่มสิทธิประโยชน์ สร้างหลักประกันแรงงานกว่า 24 ล้านคน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 35 ปี (3 กันยายน 2568) และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคมและรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ นางสาวบุปผา เรืองสุด รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน กรรมการชุดต่าง ๆ ผู้บริหารสถานประกอบการ สถานพยาบาล ผู้นำภาคีเครือข่ายประกันสังคม แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ในโอกาสที่สำนักงานประกันสังคมดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 35 ปี ตนขอชื่นชมสำนักงานประกันสังคมที่ได้พัฒนางานให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่พึ่งและหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่แรงงานมาตลอด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานประกันสังคมที่เป็นที่ไว้วางใจของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วน ปรับปรุงพัฒนาสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ และการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐาน รวมถึงยกระดับการให้บริการ โดยส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างตัวแทนเครือข่ายการให้บริการกับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับแรงงานกว่า 24 ล้านคน และตอบสนองความต้องการของแรงงานได้อย่างแท้จริง
“เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 35 ปี ผมต้องขอขอบคุณและให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกท่าน รวมถึงขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับโล่รางวัลในฐานะผู้สนับสนุน ส่งเสริม ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานประกันสังคม และสถานพยาบาลในดวงใจ ที่ทุ่มเทเสียสละ มุ่งมั่น ในการพัฒนางานประกันสังคมให้เติบโตก้าวหน้า เพื่อเป็นที่พึ่งและหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานให้เติบโตอย่างมั่นคง “เพื่อโอกาสแรงงานไทย” และยกระดับสำนักงานประกันสังคมให้เป็นองค์กรที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เชื่อมั่น และไว้วางใจ ต่อไป” นายพงศ์กวิน กล่าว
ด้านนางสาวบุปผา เรืองสุด รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 โดยมีภารกิจในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ลูกจ้าง และผู้ประกันตน จวบจนวันนี้ เป็นเวลา 35 ปีแล้ว ซึ่งในทุกๆ ปี สำนักงานประกันสังคมได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึง “การร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้การประกันสังคมก่อกำเนิดขึ้นในประเทศไทยเป็นผลสำเร็จจวบจนปัจจุบันนี้ ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความผูกพันระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานประกันสังคมตลอดปีที่ผ่านมา อีกทั้งประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสำนักงานประกันสังคมสู่สาธารณะ รวมถึงการแสดงความขอบคุณแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ด้วยดีตลอดมา
นางสาวบุปผา กล่าวถึงผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมมีการดำเนินงานที่ผ่านมา เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เช่น
– การพัฒนาการบริการทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ลดระยะเวลารอคอย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตน เช่น SSO Cancer Care การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ปรับหลักเกณฑ์การรับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
– การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท
– การเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานกรณีถูกเลิกจ้าง จากเดิมร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 60
– มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างในยามวิกฤต เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่ 3 พ.ศ.2568 – 2569 การขยายระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบและการลดอัตราเงินสมทบจากสถานการณ์อุทกภัย 58 จังหวัด รวมถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหว และเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย – กัมพูชา
นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังมีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับสถานประกอบการ บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับแรงงานอิสระได้เข้าสู่ระบบประกันสังคม
สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมในวันนี้ ช่วงเช้าเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่ประกาศ และของที่ระลึก จำนวน 153 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสถานประกอบการดีเด่น จำนวน 39 แห่ง ให้แก่สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานประกันสังคมด้วยดีตลอดมา รางวัลเครือข่ายประกันสังคมดีเด่น จำนวน 63 รางวัล ซึ่งมอบให้แก่ เครือข่าย หมู่บ้าน วัด/ศาสนสถาน โรงเรียน โรงงาน ที่ได้ร่วมทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละและอุทิศตน ช่วยเหลือในการส่งเสริม และเป็นเครือข่ายให้บริการประกันสังคมภาคสมัครใจ มาตรา 40 ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม
รางวัลประกวดคลิปสั้นประกันสังคม จำนวน 15 รางวัล มอบให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกจาการส่งผลงานผลิตคลิปสั้นภายใต้หัวข้อ “ประกันสังคมคุ้มครองผู้ประกันตนทุกช่วงวัย” และหัวข้อ “มาตรา 40 จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะ” รางวัลคุณภาพการให้บริการสูงสุดมอบให้กับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่ จังหวัดและสาขา ที่ได้รับคะแนนความ พึงพอใจจากการให้บริการ จำนวน 16 รางวัล รางวัลองค์กรคุณธรรมของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 5 รางวัล และรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 15 รางวัล
นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ 35 ปี สำนักงานประกันสังคม และบูธแสดงสินค้าพร้อมจำหน่ายของผู้ประกันตนมาตรา 40 บูธสินค้า OTOP บูธโรงพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และสินค้าจากผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ทั้ง 5 แห่ง บูธครอบครัวประกันสังคม กิจกรรมช่วงบ่าย ประกอบด้วยพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี สำนักงานประกันสังคม และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบให้กับสถานพยาบาลในดวงใจ จำนวน 22 รางวัล และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานประกันสังคม จำนวน 22 รางวัล