ข่าวดี! เปิดรับชายไทย ฝึกงานญี่ปุ่น IM Japan ภาคการผลิต-ก่อสร้าง สมัครฟรี มีเบี้ยเลี้ยง ค่าตั๋วเครื่องบิน–ที่พักครบ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ณ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ในประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมก่อสร้าง รอบที่ 1 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2568 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนแรกจะได้รับ 80,000 เยน หรือประมาณ 17,400 บาท ฟรี ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด
“เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานทางเทคนิค และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 130,700 บาท (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่เว้นวันหยุดราชการ” นายพิเชษฐ์ กล่าว
นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า คุณสมบัติเบื้องต้นเป็นเพศชาย อายุ 18 – 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พ้นภาระทางทหาร ไม่มีรอยสักบนร่างกาย ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมายหรือต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น เป็นต้น สำหรับการสอบคัดเลือกจะใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และประเมินภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์สอบนครราชสีมา โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th/prd เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และ facebook: IMthailand
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน