กรมพัฒน์ เปิด 5 หลักสูตรวิถีชุมชน เรียนออนไลน์ฟรี! ได้วุฒิบัตร ต่อยอดทำกิน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิด 5 หลักสูตรวิถีชุมชน เรียนออนไลน์ฟรี! ได้วุฒิบัตร ต่อยอดทำกิน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม มีรายได้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และส่งผลต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย และเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นำระบบ e-Learning มาใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมือ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ (ไม่จำกัดสถานที่และเวลา) เข้าถึงเนื้อหาได้ตลอดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ e-Learning ยังช่วยให้องค์กรสามารถอัปเดตเนื้อหาได้ทันที และช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย
นายเดชา กล่าวต่อไปว่า ซึ่งล่าสุดมีการอัพ 5 หลักสูตรที่เป็นเทรนด์ในการยกระดับวิถีชุมชนและวิสาหกิจต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 1. หลักสูตรการเริ่มต้นสู่อาชีพผู้ประกอบการ 2. หลักสูตรการประกอบอาหารท้องถิ่นตามวิถีชุมชน 3. หลักสูตรทักษะการตลาดออนไลน์ 4. หลักสูตรการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล และ5. หลักสูตรการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แต่ละหลักสูตรใช้เวลาในการอบรมประมาณ 1 ชั่วโมง ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนใจสมัครเรียนได้ฟรีได้ที่ https://learnskill.dsd.go.th
“ทุกหลักสูตรที่กล่าวมาจะมีส่วนในการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานของทุกคน ไม่ว่าเพศไหน ประกอบอาชีพอะไรหรือกำลังว่างงาน สามารถเข้าอบรมเรียนรู้ได้จะเป็นไอเดียสำคัญในการต่อยอดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้เช่นกัน” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว