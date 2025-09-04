ก.แรงงาน เปิดโครงการ ‘รวมพลังคนพันธุ์ S’ สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการ “รวมพลังคนพันธุ์ S ภายใต้หัวข้อ “Safety Network เพื่ออนาคตความปลอดภัยของประเทศไทย” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน Safety Thailand ของประเทศไทย ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายจักรพงส์ กล่าวว่า การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นนโยบายสำคัญที่เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญและได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการ Safety Thailand มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมาย สร้างองค์ความรู้ และพัฒนากลไกภาคีเครือข่าย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรง
นายจักรพงส์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยี AI ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เข้มข้น และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน รวมถึงเกิดรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และต้องการการปรับตัวอย่างมีระบบและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
“การยกระดับเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน (Safety Network) จึงเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในสถานประกอบกิจการ ชุมชน พื้นที่ และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรแรงงาน และประชาชน” นายจักรพงส์ กล่าว
นายจักรพงส์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาความปลอดภัยไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง แต่ต้องอาศัย “พลังของเครือข่าย” ขับเคลื่อนร่วมกันในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ซึ่งโครงการ “รวมพลังคนพันธุ์ S” จะเป็นกลไกสำคัญที่จะกระตุ้นและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแรงงานไทย เพราะการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมาย แต่คือการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ใช้แรงงานในทุกอาชีพ
ด้าน เรือเอก สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการรวมพลังคนพันธุ์ S ภายใต้หัวข้อ “Safety Network เพื่ออนาคตความปลอดภัยของประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังเครือข่าย สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทั่วประเทศ โดยเน้นกลุ่ม “คนพันธุ์ S” ซึ่งหมายถึงบุคลากรหรือองค์กรที่มีคุณสมบัติ จริงใจ (Sincere) มีศักยภาพ (Smart) มีจิตอาสาเพื่อสังคม (Social Mind) ร่วมมือกันอย่างมีพลัง (Synergy) ผ่านผู้แทนเครือข่ายความปลอดภัย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย และผู้แทนจากองค์กรแรงงานต่าง ๆ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเครือข่ายความปลอดภัยระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็นโครงข่าย “Safety Network” หรือเครือข่ายความปลอดภัยทั่วประเทศในการสร้างความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
“ภายในงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อสำคัญ ได้แก่ ก้าวทันโลก ก้าวทันอาเซียน ไปกับอนุสัญญา 155, คุยเฟื่องเรื่องการประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย การอภิปรายในหัวข้อกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และทิศทางการขับเคลื่อน Safety Network เพื่ออนาคตความปลอดภัยของประเทศไทย” อธิบดีกสร. กล่าว