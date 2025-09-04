เมดพาร์ค เปิดตัว ‘ศูนย์ปลูกถ่ายเส้นผม’ นำทีมแพทย์แนวหน้า ยกระดับการรักษาศีรษะ

เมดพาร์ค เปิดตัว ‘ศูนย์ปลูกถ่ายเส้นผม’ นำทีมแพทย์แนวหน้า ยกระดับการรักษาผมบาง-ศีรษะล้าน
เมื่อวันที่ 4 กันยายน โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital) เปิดตัว “ศูนย์ปลูกถ่ายเส้นผม” อย่างเป็นทางการ เดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์เฉพาะทาง ณ ห้องประชุม The Forum 1 ชั้น M โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิน อนุราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนโรงพยาบาล สู่การเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมชูจุดแข็งในการผนึกกำลังกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะการที่ นายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ผู้บุกเบิกวงการปลูกผมในประเทศไทย มาร่วมงานในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนา และขยายบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค กล่าวถึงความตั้งใจให้โรงพยาบาลเมดพาร์ค ว่า เป็นศูนย์รวมของแพทย์เฉพาะทางระดับแนวหน้าในทุกสาขา การเปิดตัวศูนย์ปลูกถ่ายเส้นผมก็เป็นสาขาที่ตอบโจทย์ของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน โดยความร่วมมือกันระหว่าง โรงพยาบาลเมดพาร์ค และนายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวงการปลูกผมในประเทศไทย และเป็นแพทย์ปลูกผลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นการสร้างมาตรฐานการปลูกผมในระดับโรงพยาบาล และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการปลูกผมที่มีมาตรฐานความปลอดภัย ภายใต้การดูแลร่วมกันของแพทย์เฉพาะทางต่างสาขา สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง ที่มีความต้องการปลูกผม เนื่องจากโรงพยาบาลเมดพาร์ค มีแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ที่สามารถให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการวางแผนปลูกผมได้อย่างปลอดภัย
ด้าน นายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ หัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเส้นผม กล่าวว่า “ศูนย์ปลูกถ่ายเส้นผม โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการแก้ปัญหาผมบางและศีรษะล้านได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนวินิจฉัย วางแผนการรักษารายบุคคล จนถึงการปลูกผมด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาล
นายแพทย์ดำเกิง กล่าวอีกว่า สำหรับบริการหลักของศูนย์ฯ ประกอบด้วยการปลูกผม 3 เทคนิคสำคัญ ได้แก่
1 FUE (Follicular Unit Extraction): การปลูกผมแบบเจาะย้ายรากผมทีละกอ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว
2 FUT (Follicular Unit Transplantation): การปลูกผมโดยการผ่าตัดย้ายแถบหนังศีรษะ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจำนวนกราฟต์มาก ๆ เพราะสามารถเก็บกราฟต์ได้คุณภาพสูง ลดการสูญเสียรากผม และเพิ่มความหนาแน่นของเส้นผมที่ปลูกใหม่ได้เป็นอย่างดี
3 Combo (FUE + FUT): การผสมผสานทั้งสองเทคนิค สำหรับกรณีที่ต้องการผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ในระดับสูงสุด
“ทีมแพทย์ของศูนย์ปลูกถ่ายเส้นผม โรงพยาบาลเมดพาร์ค ผ่านการอบรมแพทย์เฉพาะทาง และได้รับการรับรองจากสถาบันเส้นผมระดับโลก เป็นการยืนยันถึงมาตรฐานการรักษาระดับโรงพยาบาล และตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ” นายแพทย์ดำเกิง กล่าว
ช่วงท้ายของงาน เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้รับบริการจริง โดย นายแพทย์วรชัย ชื่นชมพูนุท สูตินรีแพทย์ ซึ่งได้เข้ารับการปลูกผม ที่เข้ารับการรักษาปัญหาเส้นผม กับ นายแพทย์ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์ เปิดเผยว่า “ปัญหาผมบางด้านหน้าทำให้ดูมีอายุมากขึ้น ซึ่งหลังการผ่าตัดปลูกผม ผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ผมจุดที่เคยบางหนาขึ้น ดูเป็นธรรมชาติ และภาพลักษณ์ดูอ่อนเยาว์ลง
ขณะที่นายแพทย์วรชัย ฝากถึงผู้ที่กำลังตัดสินใจปลูกผมว่า โรงพยาบาลเมดพาร์คมีมาตรฐานสูง ดูแลทุกขั้นตอนโดยทีมแพทย์ผู้มีความชำนาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง มีความพร้อมในการผ่าตัดปลูกผมที่มีเทคนิคซับซ้อน และมีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง สิ่งสำคัญคือ การผ่าตัดในโรงพยาบาลมีความปลอดภัย ไร้ข้อกังวล อย่างไรก็ตาม การเปิด “ศูนย์ปลูกถ่ายเส้นผม” แห่งนี้ เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค ในการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร ครอบคลุมการรักษาโรคทุกสาขา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่กำลังมองหาทางออกจากปัญหาผมบางอย่างยั่งยืน
สำหรับผู้สนใจขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาผมบาง ศีรษะล้าน สามารถสอบถามรายละเอียดและทำนัดหมาย ได้ที่ ศูนย์ปลูกถ่ายเส้นผม โรงพยาบาลเมดพาร์ค โทร. 02-090-3139 โดยมีตารางการออกตรวจของแพทย์ ดังนี้
1 นายแพทย์ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 – 13.00 น. (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
2 นายแพทย์ภาสุร์ เปี่ยมพงศ์สานต์ ทุกวันจันทร์, พุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. (เฉพาะนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น)
3 แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ มีประถม ทุกวันจันทร์, พุธ และอาทิตย์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
4 นายแพทย์วิชญ์ แสงสุวรรณ ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 20.00 น. และวันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
5 นายแพทย์กิตติพงศ์ วันถาวรประเสริฐ ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 – 19.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.