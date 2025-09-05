รพ.สงฆ์ รุกตรวจสุขภาพ ‘พระภิกษุ-สามเณร’ ใน กทม. พบ ‘ไขมันในเลือด’สูง มากถึง 46.33%
วันนี้ (5 กันยายน 2568) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า โรงพยาบาล (รพ.) สงฆ์ ร่วมมือกับ องค์กรภาคี เครือข่าย จัดบริการเชิงรุกตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณรในกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมาย จำนวน 3,000 รูป/ราย ใน 50 วัด เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งส่งเสริมป้องกันและบำบัดรักษา เพื่อการมีสุขภาพดีของภิกษุสามเณรและสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้
“ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้มอบให้กรมการแพทย์ โดย รพ.สงฆ์ จัดทำโครงการนี้ เพื่อที่จะได้ลดจำนวนของผู้ที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งได้มีการรณรงค์ไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม รพ.สงฆ์ ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของสุขภาพพระสงฆ์ และมีชุดข้อมูลที่น่าสนใจ คือ ในกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 462 วัด รพ.สงฆ์เข้าไปตรวจคัดกรอง 50 วัด ประมาณร้อยละ 10 ตามข้อมูลที่ได้มา พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีภาวะอ้วนประมาณ 1 ใน 3 มีไขมันในเลือดสูงเกือบร้อยละ 50 (ร้อยละ 46.33) หรือ 1 ใน 2 โดยประมาณ ที่สำคัญมีภาวะซีดหรือโรคโลหิตจาง 1 ใน 5 สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่จะต้องให้พระภิกษุสงฆ์ต้องได้รับการตรวจและดูแลเพิ่มเติม” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว
นอกจากนั้น รพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ยังมีปัญหาอนามัยช่องปาก ทั้งโรคเหงือกอักเสบ ฟันผุและอื่น ๆ ร้อยละ 88.28 ทั้งนี้ เชื่อว่าผู้อำนวยการ รพ.สงฆ์ จะได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดูแลสุขภาพของพระภิกษุสามเณรกว่า 15,000 รูป ให้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
“และก็หวังว่าบุคลากรเหล่านี้ จะทำให้สุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ได้รับการดูแลได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ท่านได้มีโอกาสปฏิบัติในภารกิจทางด้านสงฆ์ได้ดี ความสำเร็จของโครงการนี้ ไม่เพียงแต่สร้างความตระหนักรู้ทางด้านเรื่องของสุขภาพและยังทำให้เราได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสามารถนำไปขยายผลดำเนินการวางแผนการดูแลพระภิกษุสงฆ์สามเณรในระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว
นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ และพิธีปิดโครงการในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งได้เข้าร่วมดำเนินการโครงการมาตั้งแต่ต้น และการตรวจคัดกรองสุขภาพนั้น เริ่มตั้งแต่การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว เพื่อประเมินค่าดัชนีมวลกาย (BMI) วัดความดันโลหิต การตรวจเลือดเพื่อหาค่าน้ำตาล ไขมัน และค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก การเอกซเรย์ปอด ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจการได้ยิน อีกทั้งยังมีการถวายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การบริหารขันธ์ คลินิกเลิกบุหรี่ การให้คำปรึกษาการใช้ยา และการตรวจคัดกรองโรคในผู้สูงอายุ เป็นต้น กรมการแพทย์ ซึ่งเป็นกรมวิชาการมีหน้าที่พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงที่ทันสมัย ในอนาคตอันใกล้ก็ได้มีการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยี เช่น การแพทย์ทางไกล การผ่าตัดซับซ้อน การรักษาส่องกล้อง การใช้หุ่นยนต์จัดยาหรือแม้แต่หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมาเพื่อช่วยพัฒนาด้านการดูแลรักษาพระสงฆ์สามเณรอาพาธให้มีความทันสมัยยกระดับผลสำเร็จการรักษาต่อไป
ด้าน นพ.อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการ รพ.สงฆ์ กล่าวว่า รพ.สงฆ์ ตระหนักถึงความมีสุขภาพดีของพระภิกษุสามเณร จึงได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพฯ ดังกล่าวขึ้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและมีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1,922 รูป จาก 49 วัด พบปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค เช่น โรคไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 46.33 ภาวะอ้วน ร้อยละ 35.63 โรคเบาหวาน ร้อยละ 18.79 และโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 17.79 นอกจากนี้ยังพบค่า PSA สูงกว่าปกติ ร้อยละ 5.81 ผลตรวจเลือดในอุจจาระ ร้อยละ 2.61 การตรวจคัดกรองภาวะซีด พบว่า มีภาวะโรคโลหิตจาง ร้อยละ 20.40 การตรวจทางการได้ยินพบผิดปกติร้อยละ 68.28 ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) ผิดปกติ ร้อยละ 10.54 ส่วนทางด้านจักษุพบมีปัญหาทางตาร้อยละ 5.92 และทางด้านทันตกรรมพบมีปัญหาหินปูนและเหงือกอักเสบร้อยละ 88.28 ตามลำดับ
“ทั้งนี้ เมื่อมีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเสร็จแล้ว รพ.สงฆ์ได้มีการส่งผลการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุสามเณร ผ่านทางแอพพลิเคชัน (PRH Connect) และหากพบว่าเป็นโรค หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ทาง รพ.สงฆ์ จะนัดหมายให้เข้ารับการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไป ที่ผ่านมามีการนัดหมายทั้งสิ้น 477 รูป และในวันนี้ มีการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพและพิธีโครงการขึ้นที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมในพิธีปิดโครงการและได้กล่าวถึงนโยบายของ กทม.ว่า กทม.ห่วงใยใส่ใจสุขภาพที่ประสงค์ให้ประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้าตามโครงการคาราวานตรวจสุขภาพ 1 ล้านคนฟรี ปีละครั้ง” นพ.อภิชัย กล่าว