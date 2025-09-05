EV มาแรง! กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดอบรมฟรี อัพสกิลช่างยุคยานยนต์ไฟฟ้า

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี จัดโครงการฝึกอบรม “เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่” ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2568 เพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทย รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด
เมื่อวันที่ 5 กันยายน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเตรียมกำลังแรงงานสู่อนาคต รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค EV อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทย แต่ยังสร้างโอกาสการมีงานทำที่มั่นคง และรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว จึงจัดให้มีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง อาทิ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า (EV Electrical System) การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศยานยนต์ไฟฟ้า การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับสถานีประจุไฟฟ้า การติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
นายเดชา กล่าวต่อว่า “เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่” จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สามารถต่อยอดไปสู่งานด้านเทคนิค ซ่อมบำรุง และบริการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเปิดโอกาสสู่อาชีพใหม่ ๆ อาทิ ธุรกิจสถานีชาร์จหรืองานติดตั้งระบบไฟฟ้า EV นอกจากนี้ยังช่วย ยกระดับรายได้และความมั่นคงในอาชีพ เนื่องจากตลาดแรงงานด้านยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมยังได้รับประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน
“ทั้งนี้ การฝึกอบรมเป็นการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 30 ชั่วโมงต่อหลักสูตร จำกัดเพียง 20 คนต่อรุ่น ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ผู้สนใจสมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี โทร. 037-290382” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าว